台灣的2022開年，在陽光普照下，開啟新的一頁。在這樣的動亂中，我們似乎看到一線曙光。圖／2022總統府升旗典禮。擷自總統府flickr

雖然武漢肺炎不斷變種肆虐全球，中共窮兵黷武不斷侵擾台灣、威脅日美和鄰近國家；雖然國民黨像失控而即將解體的火車一般，在台灣不斷挑起損人不利己的政治鬥爭，台灣的2022開年，仍然在陽光普照下，開啟新的一頁。在這樣的動亂中，我們似乎看到一線曙光。這樣的曙光，像奇蹟般穿破黑暗，使我們對台灣國家正常化，以及天理正義的彰顯，點燃無限的希望。

不知道是因為中邪或愚蠢，中共的倒行逆施，猶如自掘墳墓一般，引起世界強國的圍堵。過去一直像國際孤兒一般的台灣，現在奇蹟般為世界所認知和支持。這更讓視台灣為禁臠的中國氣急敗壞。但這都是中共自作自受，咎由自取的結果。正應了一句台灣諺語：『賊星該敗』。

國民黨在2020既輸了總統選舉，又輸了立法院多數席次。雖然民進黨稍嫌懦弱，對轉型正義和司法改革，不敢大舉改革，但是國民黨既失去執政權，不能再用執政地盤來圈住國民黨人，又沒有黨產可以奧援黨員，最糟糕的是民進黨似乎連『中華民國』這塊神主牌，也給搶走了。國民黨最大的靠山『中國』，現在變成過街老鼠，人人喊打。而且內政紊亂、經濟衰頹，一副大廈將傾的末日景象。自顧尚且不暇，如何扶得起國民黨這個阿斗。

現在國民黨還存在的勢力，一個是黨國意識型態和不當得利的高級餘孽；另一個是利益盤根錯節的地方樁腳和勢力。簡單講，這第一個勢力，因為大勢所趨，往後只會越來越萎縮。朱立倫當上黨主席以後，大力推動的公投大敗。是給這個心中只想搗亂台灣的國民黨高層一個當頭棒喝。第二個勢力，因為地方選舉以前國民黨就善於利用人性的弱點，操控選舉，無往不利。

但是奇蹟出現了。2020的立委選舉，黑白兩道、內神外鬼最有勢力的顏家，利用宮廟乃至神明，操控信徒鐵票，卻以幾千票之差，意外輸給一個年輕人陳柏惟。在心有不甘復仇心切的怒火中，發起罷免得逞。更大的奇蹟是，罷免後必須補選，當然『事主』顏家就必須自己來打這一仗。以前全國的立委選舉加上總統選舉，大家注意力分散，就沒有專注檢驗顏家的機會，以致顏家就得以混水摸魚。這一次真的是『賊星該敗』。全台灣的燈光都投射到這個補選上，顏家的種種劣行，才一一暴露在人民的眼前，無所遁形。

雖說奇蹟已經露出一線曙光，但是我們要看到1月9日補選的結果，才能知道台灣選民是在乎公理和正義，還是仍然愚昧地選擇黑暗的地方勢力？台灣是要走向有天理的光明國度，還是要繼續生活在和國民黨共構的邪惡勢力下？

如果奇蹟真的岀現，那只是合乎天理和人道而已。台灣人在國民黨長期暗黑統治下，只能期待奇蹟嗎？不！我們不期待奇蹟。『賊星該敗』。這只是剛好而已！



作者指出，看台中二選區1月9日的立委補選結果，才能知道台灣選民是在乎公理和正義或是仍受地方勢力控制。示意圖／擷自臉書，公視新聞，民報合成