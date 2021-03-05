美國智庫皮尤研究中心3月4日發布最新民調，顯示近九成（89%）美國人視中國為「競爭對手」或「敵人」，而非「合作夥伴」。示意圖／民報合成

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）3月4日發布一份最新民調，顯示近九成（89%）美國人視中國為「競爭對手」或「敵人」，而非「合作夥伴」。同時，多數美國人支持在對華政策上採取更堅定的立場，從優先處理中國人權問題，到採取更強硬的對華經貿政策及限制中國留學生等。

該民調在今年2月1日至2月7日之間進行。對於剛上任的拜登總統，53%的美國人認為他能有效應對中國，但同時，對華政策也成了所有外交議題中美國人對拜登信心最低的議題。

此外，美國人對中國國家主席習近平的信心進一步下滑。超八成（82%）美國人對習近平正確處理國際事務表示「信心很低」或「沒有信心」，僅有15%的美國人認為他能正確處理國際事務。

皮尤研究中心資深研究員勞拉·西爾弗博士（Laura Silver）向美國之音表示，對比2018年同類民調，特別值得注意的變化之一是，現在有更多美國人支持遏制中國實力和影響力。

「48%的受訪者認為遏制中國實力和影響力應該成為美國外交政策中的最高優先事務，」 西爾弗說，「2018年，該數據僅為32%」。

西爾弗指出的另一項明顯變化是美國人對中國的「情感溫度」越來越「冷」。

對中態度持續降溫

西爾弗說，本次民調中對中國持負面印象的美國人比例和去年3月的民調相比幾乎沒有變化，維持在75%左右。

本次民調也使用「情感溫度計」衡量美國民眾對中國的態度。西爾弗解釋說，0度表示極限程度的負面和「冷淡」，100度表示極限程度的正面和「溫暖」，50度表示不冷不熱的中立態度。

此次民調顯示，近七成（67%）美國人對中國感到「冷淡」，相比2018年的46%上升21個百分點。

西爾弗告訴美國之音，增加「情感溫度計」這一衡量方式是為了更細緻豐富地呈現不同態度。

比如，「情感溫度計」也能呈現中立（50度）態度。本次民調中，有20%的美國人對中國持「不冷不熱」的中立態度。

但西爾弗也表示，極端負面態度的大幅上升，同樣通過「情感溫度計「呈現出來了。

「這次有近四分之一（24%）的美國人選擇0度，」 西爾弗說。這是2018年同比數據的3倍，當時對中國「極點冷感」（0度）的美國人只佔9%.

本次民調中，僅有7%的美國人對中國「熱情」（51~75度）。對中國「非常熱情「的人數比例則低至4%（76~100度）。



皮尤研究中心資深研究員勞拉·西爾弗博士（Laura Silver）。圖／擷自皮尤研究中心網站

人權先於經濟

九成美國人在此次民調中表示中國不尊重民眾人身自由。

本次民調還設有開放式問題：當你想到中國時首先想到的事情是什麼？其中20%的受訪者提到人權問題，位列所有被提及議題中的首位。其中，3%的受訪者具體提及新疆人權問題。

值得注意的是，有七成美國人支持「優先促進中國人權，即使損害與中國的經濟關係「。只有26%的受訪者支持「優先加強與中國的經濟關係，即使意味著不解決人權問題」。

中國人權問題也是民調中唯一一個幾乎沒有黨派分歧的議題，無論是支持推進中國人權，還是承認這是對美國來說非常嚴重的問題。對於前者，民主黨/民主黨傾向的人中支持率69%，共和黨/共和黨傾向的人中支持率72%；對於後者，佔比分別為54%和49%.

「對人權議題的關注度會如此高，正是因為該議題是黨派分歧很小的議題，「 西爾弗說，「當共和黨人和民主黨人在某議題上高度一致時，我們往往就會看到該議題在所有美國人當中的支持率也相對較高。」

多數支持更強硬對中經濟政策

民調顯示，64%的受訪者認為美中經濟關係「有些糟糕」或「非常糟糕」。

在如何處理美中經濟關係方面，52%的美國人支持對中國採取更強硬的經濟政策，而非加强两國經濟關係。

但在該問題上，黨派分歧很大。共和黨/共和黨傾向的人當中，更支持強硬經濟政策的人佔72%。但在民主黨/民主黨傾向的人中，只佔37%。更多民主黨人（60%）支持加強美中經濟關係，但持該立場的共和黨人只佔26%.

西爾弗說，相比人權問題，由於兩黨在是否對中國採取更強硬經濟政策上意見分歧，所以儘管總體上看仍有多數美國人支持強硬，但相比之下，該立場的支持率就比人權議題低得多。

黨派分歧較大的議題

中國是否是美國的敵人？這是本次民調中最體現黨派分歧的議題之一。

總體上，55%的美國人視中國為競爭對手，34%視中國為敵人，僅9%視中國為夥伴。

其中，超過半數（53%）共和黨/共和黨傾向的人視中國為敵人，而持該立場的民主黨/民主黨傾向的人僅佔20%。多數（65%）民主黨立場人士視中國為競爭對手，持該立場的共和黨立場人士為43%。

另外，在「遏制中國的力量和影響力是否為當務之急」的問題上，共和黨立場人士和民主黨立場人士之間有27個百分點的差距。共和黨人更傾向認為這是當務之急。

是否相信拜登能有效處理對中關係？這也成了黨派大分歧的議題之一。

83%的民主黨立場人士對拜登有效應對中國有信心，但只有19%的共和黨立場人士持同樣態度，差距高達64個百分點。

皮尤中心此次民調在今年2月1日至7日對2596名美國成年人進行調查，受訪人的挑選基於全美範圍的隨機抽取，涵蓋所有年齡層、性別、黨派傾向和種族的美國成年人。

這個月稍早，另一家美國民調機構蓋洛普也發表最新調查結果，顯示只有20%的美國人對中國有好感，這一數字比一年前下降了13%，也創下了歷史新低，而對中國持負面看法的人則高達79%。