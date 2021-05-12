澳洲總理莫里森（左）對中共的態度強硬，他明確表態，如果台灣受到侵犯，澳洲會與美國等盟友站在一起。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

當中共周邊國家懼怕老共的時候，澳洲表現超乎勇敢，不只是力挺台灣，西方民主國家中，澳洲最明確表態，如果台灣受到侵犯，澳洲會伸出援手，用詞遣字直白，勝過日本，證明澳洲對公義是非的堅持，勝過自己的商貿利益，澳洲扮演最好的基督徒，成為世界典範，僅管老共氣到牙癢癢，澳洲卻值得台灣人敬佩。

武漢瘟疫爆發以來，澳洲是第一個，要求對病毒來源獨立調查的國家，因此得罪中共，兩國爆發貿易戰爭，中共自認長期滲透澳洲政壇，已經控制澳洲，開始對澳洲進口中國的大宗物品制裁，中共認為只要經貿制裁，就可以讓澳洲屈服，沒想到澳洲硬撐下來，經濟發展指數沒有下降，反而逆勢成長，如今，澳洲已經成為中共在西太平洋紅色擴張，最大阻礙。

目前，老共在澳洲門口吉里巴斯，興建軍事機場，危及澳洲國安，中澳雙方停止所有戰略對話，未來是否斷交，還有待觀察。

很顯然，莫里森總理對中共的強硬態度，已經引起澳洲政壇上，親中派的緊張，尤其是被稱作「擁抱熊貓派」的前澳洲總理陸克文。5月10日，陸克文指責現任總理對中政策錯誤的專訪，在澳洲各大報出現，距離《紐約時報》刊登一篇抨擊拜登挺台灣的文章，才隔一天，可見媒體大外宣以及網路戰場，仍然是老共主戰場，不管是美國、澳洲、台灣、歐洲甚至國際組織，都有一堆馬英九們，假装看不到中共邪惡，還為老共搽脂抹粉。



作者指出，澳洲今日遭到紅色滲透如此嚴重，被稱作「擁抱熊貓派」的前總理陸克文（左）應該負很大責任。右圖為習近平。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

澳洲遭紅色滲透陸克文要負責任

邱垂亮曾經分析陸克文走向「擁抱熊貓派」的原因，他說：「陸克文很懂中文，曾經在台灣師大學中文，自認是知中派，後來擔任工黨主席，外交部長，而且是經濟現實主義者」，2007年澳洲大選，陸克文在老共支持下拿下政權，2013年，陸克文二度擔任總理，開啟老共在澳洲大肆收購礦場道路，澳洲也對中國更加開放，中國移民紛紛湧進，今天，澳洲遭到紅色滲透如此嚴重，陸克文應該負很大責任。

如果說紅色滲透在台灣排名最嚴重區，那麼澳洲應該是次嚴重區域。

武漢瘟疫前，澳洲學者漢彌爾企圖出版《隱形戰爭》，描述老共對西方國家的滲透，本書出版時，就受到出版圈抵制，可見老共勢力已經在澳洲控制言論，讓這些出版商自我審查，支持老共的年輕小粉紅，經常在校園強勢破壞民主自由多元文化，更是屢見不鮮。

如今，所有西方國家政客，面對台灣主權問題，大都保持沉默，或者以隱晦的用詞偷偷帶過，只有陸克文明確說: 「反對台灣獨立，認同中國只有一個」。

武漢瘟疫爆發，中國萬夫所指，應該為病毒蔓延負責，老共卻以更強勢甩鍋回應，才引起天下圍中，澳洲也從紅色滲透中覺醒，站上抗中行列。

台灣德不孤必有鄰，對澳洲力挺台灣的義舉，台灣人應該給予敬禮才對。