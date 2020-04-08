針對接下來的五一連假防疫，中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，將針對夜市、遊樂園及風景區等規劃人潮車流總量管制，基本上以50%承載量為安全值。圖／Pixabay

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，清明連假期間各景點人潮爆滿，各界擔心是否會成為防疫破口，針對接下來的五一連假防疫，中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，已和相關單位開會討論，針對夜市、遊樂園及風景區等規劃人潮車流總量管制，基本上以50%承載量為安全值，相關細節將在2天後召開會議訂出指引。

清明連假期間，指揮中心針對11景點發布國家級警報，提醒民眾因人潮擁擠，請暫勿前往； 交通部今天公布「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，將針對各夜市、商圈及風景區等，訂定警告點（不要去）、行動點（做分流）、管制點（管制人潮），對主題樂園訂定防疫安全承載量的A（60%）、B（55%）、C（50%）分級應變行動方案，以及國家風景區停車管制、總量管制或分流措施。

指揮中心今天召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，昨天和經濟部、交通部、內政部一起開會，經濟部的部分涵蓋夜市、市場、商圈、購物中心及百貨公司等，交通部則涵蓋遊樂場所、主題樂園及風景區，內政部為國家公園，並納入寺廟等一併討論，基本上是以總量來處理。

陳宗彥說明，在夜市、市場方面，朝單一出入口為處理方向，經濟部之前已和地方政府開過會，昨天討論後會再提出完整計劃，基本上會依夜市、市場的通道，行人行走的空間來計算適合的流量進行管制，包括餐飲隔板及座位數也會一併處理，商圈和百貨公司的美食街座位區等，也是以同樣的概念處理。

在主題樂園、風景區、國家公園部分，他說，因各別面積大小不一，處理方式以周邊停車場流量控管為主，基本上以50%為安全值，若達25%時會提出警訊，包括在道路系統提醒用路人不要前往。

在飯店方面，陳宗彥指出，為避免早餐用餐時人數過於擁擠，大多已改為套餐，交通部觀光局也會持續輔導飯店改用套餐；在寺廟部分，地方政府會輔導廟方設計單一方向出入路線，以避免人流交錯。