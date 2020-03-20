宋姓民眾因違反居家檢疫規定，外出趴趴走遭罰1萬元後拒繳，法務部行政執行署強硬執法，扣押其銀行存款。示意圖，非當事人／陳惠卿

為了防堵疫情破口，法務部行政執行署硬起來! 台北分署今天表示，新北市宋姓民眾因拒繳違反居家檢疫規定外出遭罰鍰1萬元，執行人員扣押其存款，命金融機構將扣押款項解付給新北市政府衛生局，成為因違反居家檢疫拒繳罰款遭扣押存款的首例。

台北分署表示，宋姓民眾今年2月2日收受「嚴重特殊性傳染性 肺炎自感染區入境者居家檢疫通知書」後，應於1月28日至2月11日期間進行居家檢疫，但他在2月6日外出，遭新北市新店區公所查獲，而移交新北市政府衛生局於2月19日裁處罰鍰1萬元，並限宋姓民眾收到裁處書次日起15日內繳納。宋姓民眾卻逾期未繳納，3月16日移送台北分署執行。

台北分署表示，受理分案後，隨即調查義務人的財產及行蹤，發現宋姓民眾竟然已經在3月8日出境，顯難以通知到場繳款，故立即核發扣押命令，命相關金融機構扣押其存款。台北分署於今日接獲金融機構通報扣押金額，認已足額扣押後，旋核發收取命令，命金融機構將扣押款項解付新北市政府衛生局入庫。

台北分署強調，現在是防止武漢肺炎蔓延的非常時期，民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關相關防疫處置，以共同防止疫情擴散，維護全民健康。如因違規遭裁處罰鍰逾期拒不繳納而移送執行者，必迅速依法強制執行，發動扣押財產等執行作為，以遏止違規行為，避免發生防疫破口。