衣索比亞籍的世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指控台灣對他種族歧視及人身攻擊，但真正歧視非裔的是中國，數個非洲國家駐中國大使聯名致函中國外交部長王毅，抗議中國種族主義歧視、排斥在中國的非洲人，包括對非洲人大規模檢測、任意隔離、趕出住處等，要求中國立即採取行動解決污名化和歧視問題。

「非洲駐中國大使協會」（The Group of African Ambassadors in Beijing）聯合致信王毅，同時發給聯合國人權理事會、非洲聯盟輪值主席南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa) 以及所有非洲國家外交部長，要求立即停止對非州人強迫測試、隔離和其他非人道的待遇。

信中指出，中國媒體報導，中國加強對外國人入境和邊境管控，以防堵病毒入侵，這幾天在廣州的非洲人被房東趕出公寓，被要求做多次病毒檢測，在公共場合被歧視，這樣的污名化和歧視，讓外界錯以為武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）是非洲人散播出來的。

信中指陳，非洲人半夜被趕出旅館趕、扣押護照、威脅吊銷簽證或遣返，不少人被迫露宿街頭，甚至被逮捕或驅逐出境。

此外，包括迦納、肯亞及奈及利亞等政府也發表聲明表示，非洲公民遭中國歧視，要求中國對此說明並解決這個問題，同時會見中國大使表達失望與抗議。