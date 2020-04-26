敦睦艦隊磐石艦感染事件風波未了，確診病例超過三十人，是否社區傳播靜待時間考驗。國防部一連串檢討防疫措施，包括軍醫局人員參加疾病管制署的工作會報。此次感染事件暴露軍文之間的互動模式，存在不少問題。軍事部門性質特殊，自成一格，無可厚非。但是防疫是全民工作，攸關國家安全丶全民福祉，軍事部門也必須加入。

以往包括颱風丶地震等重大災害，軍人均扮演重要角色，救援丶災後重建等。此次新冠肺炎，軍方支援口罩生產等亦是。包括美國丶韓國丶法國等軍事基地丶艦隊感染，時有所聞，軍事部門生活訓練集中，又攸關疫情特殊情況，國家的戰備力量，各國對於軍事部門的防疫，視為優先考慮。台灣防疫工作表現可圈可點，卻發生海軍防疫破口，當然國人不以為然。

2003SARS期間，行政院成立防疫及紓困委會會，下設10組，包括國防資源組，由國防部長親任召集人。此次防疫指揮中心，由於陳時中部長傑出表現，在一級開設之後，仍由部長級官員擔任召集人。指揮中心下設多組，由其他部會派人進駐，均是次長級以下官員。與2003年國防部長亦是委員會成員，親自參加各項防疫會議，動員指揮國防部丶參謀本部丶各軍種的狀況有別。防疫指揮官是否完全指揮軍事部門的疑慮，在海軍疫情發生之後，不脛而走。

以文領政 避免軍事干預政治

2000之後，軍政與軍令系統合一，國防部長統籌軍政及軍令系統，參謀總長兼任國防部副部長。參謀總長由四星一級上將，改為三星二級上將，各軍種由總司令部改為司令部。更彰顯國防部長在軍事部門的至上地位。不少國防部長曾任參謀總長，例如現任的嚴德發部長，以前的郝柏村丶唐飛丶湯耀明丶李傑等。民主國家強調以文領政，避免軍事部門干預政治。美國國防部長甚少由軍方將領轉任，川普開了近年先例。美國國防部所轄陸軍丶海軍丶空軍部長，也以政治任命文人為主。

多數民主國家，由最高行政首長擔任三軍統帥，例如總統制的總統，內閣制的內閣總理。台灣總統依憲法規定係三軍統帥，但是行政院長又是最高行政首長。軍政丶軍令未合一之前，總統直接指揮領導軍令部門的參謀總長，國防部長負責軍政事務，實際軍事指揮權有限。國防部隸屬行政院，行政院長對於軍事部門的影響，可想而知。總統直選，行政院長由總統直接任命，不必經過立法院同意。但是軍政丶軍令合一，國防部長係軍事部門實際負責人，行政院長在軍事事務必須尊重三軍統帥的總統。

此次海軍疫情發生，國防部長丶總統向人民道歉，行政院長只有表示難過。總統統籌國家安全大政方針，領導國家安全會議。行政院長丶國防部長均是其中成員，行政院長與國防部長的互動關係，在台灣相當特別。衞生福利部長擔任防疫中心指揮官，依據傳染病防治法及特別條例(尤其第七條），當然有權要求軍方的防疫事務，可是事實發生海軍防疫破口，不言而喻。

軍事部門有一定任用體系，一般文職人員不能轉任。國防相關法令規定國防部等軍政部門，一定比例由文職人員出任。過去曾經特別辦理國防人員特考一級丶二級。由於上校以上軍官轉任公務人員考試，使此法令規定出現十之八九軍政部門的文職人員，不少是軍人透過考試轉任。軍人轉公職的退伍軍人考試已經廢除，目前軍丶文分治，包括公立醫院及軍醫體系亦是。

以文領軍通常係以軍事部門納入政府組織，由依法產生的行政首長領導指揮三軍。軍令軍政合一，由政治任命的文人部長指揮軍人出任的參謀總長及各軍種。軍隊國家化，忠於依法產生的三軍統帥丶憲法，執行保護國家安全丶維護人民福祉的使命。軍文之間的自主之外，如何交流互動，値得討論。