美國國務院呼籲世界衛生組織總幹事譚德塞和他的前任一樣，邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）作為觀察員，並稱譚德塞有權這麼做，台灣的參與「與所有聯合國及世界衛生大會的決議完全一致。」圖／擷自維基百科，公有領域，民報後製

美國國務院呼籲世界衛生組織總幹事譚德塞和他的前任一樣，邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）作為觀察員，並稱譚德塞有權這麼做，台灣的參與「與所有聯合國及世界衛生大會的決議完全一致。」

美國國務卿蓬佩奧5月6日呼籲所有國家支持台灣已觀察員身份參加世界衛生大會及其他聯合國場域。在要求世衛總幹事譚德塞邀請台灣參加下週一召開的世界衛生大會時，蓬佩奧說，譚德塞有權力邀請台灣參加大會，如同他的前任也曾經這麼做一樣。

不過世界衛生組織（WHO）法律顧問所羅門（Steven Solomon）星期一（5月11日）在世衛組織例行記者會上答覆有關台灣參與世界衛生大會的提問時表示，世衛總幹事必須得到194個成員國們的「授權」（mandate）才能對台灣發出邀請，但至今成員國對此意見分歧，譚德塞沒有得到授權不能發出邀請。

所羅門還稱，台灣參與世衛及其他聯合國機構必須依據1971年的決定，那個決定稱中華人民共和國是聯合國及世界衛生大會唯一合法的中國代表。

美國國務院發言人星期三在給媒體的電郵聲明中說，「譚德塞博士有權力邀請台灣作為一個觀察員，如同他的前任做過的一樣。我們呼籲他這麼做。從2009年到2016年，台灣接獲前總幹事陳馮富珍的邀請作為世界衛生大會的正式觀察員。」

聲明說，「當2016年中華人民共和國不喜好的政黨贏得台灣總統和議會選舉，這個由總幹事發出的邀請即從2017年的世界衛生大會開始突然且單方面停止。」

聲明稱，台灣是國際社會的一部分，她對新冠肺炎大流行的處理令人欽佩，也應當被邀請以觀察員身份參加世界衛生大會。台灣的參與符合所有聯合國大會及世界衛生大會的決議。」