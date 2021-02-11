對台友好，對中強硬，兩黨有共識。川普挺台行動，不會隨政黨輪替無疾而終。美國國務卿蓬佩奧1月9日宣布解除與台灣往來限制，表明今後美國政府將不再採取「試圖安撫北京共產主義政權」的單方面限制。圖／擷自美國國務院flickr

美國國務卿蓬佩奧1月9日宣布解除與台灣往來限制，表明今後美國政府將不再採取「試圖安撫北京共產主義政權」的單方面限制。川普卸任前夕送台灣大禮，受到國際矚目，引來北京咒罵，美台內部反應兩極。

負面觀點包括：川普下台在即，人去政息，政策能否延續？拜登埋不埋單？美國政局動蕩不安，政策急轉彎，恐讓新政府進退兩難，台灣遭到中共報復。下台前倉促決策，是存心不良，故意陷害拜登。

正面看法認為：台灣是美國重要夥伴，中共卻是民主巨大威脅。限制美台交往，是作繭自縛，不符美國需要與美台交流現況。中共咄咄逼人，既要主導世界秩序，又不遵守遊戲規則，只想打造一個臣服中國、效忠其治理模式的人類命運共同體。自我設限，助長中共氣焰。美台之間需要適時反應地緣政治形勢的變化，而非繼續停留在斷交當時的情境當中。

解除交往 非倉促決定

蓬佩奧指出，台灣是充滿活力的民主政體、美國可靠的伙伴，但「國務院幾十年來設立了複雜的內部限制來管理我們外交官、軍人和其他官員與台灣對等人員的互動。美國政府單方面採取這些行動是試圖安撫北京的共產主義政權」、「不再這樣了！」他強調，解除交往限制並非倉促決定，在應對中共挑戰、保護美國自由策略上，這個決定非常重要，「但願這些事情很早以前就完成」。

對台交往備忘錄源於1994年柯林頓政府公布的「對台政策檢討」，名稱為「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan）。內容數度更新，最近一次修訂為2015年，時任亞太副助卿董雲裳新增一些限制。備忘錄內容包括：我駐美代表處官員不能進國務院、美官員不能進駐美處和雙橡園、美國派駐他國的外交官和我駐當地的外交官往來限制、我國少將以上軍官在進五角大廈拜會國防部官員前，必須先知會美國在台協會（AIT）或由AIT人員陪同。正副總統、行政院長、外交和國防部長不得訪華府，則是心照不宣。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）質疑，川普下台前兩週這麼做，不過是政治噱頭。《紐約時報》引述專家看法指出，此舉是為拜登設下陷阱，令他上任後動輒得咎，一旦他推翻政策，將付出政治代價；反之，則可能與中國更加不睦。《聯合報》社論強調，川普若有誠意，為何不提早一年兩年宣布？川普最後的搗蛋只是曇花一現，拜登若不買帳，台灣反陷困窘。

對台友好 跨黨派支持

這些負評忽略國會長期推動「對台交往準則」解禁，以及美國社會、決策菁英對中國態度轉變的事實。解禁與其說是為激怒中共，不如說是對國會關注的回應。國會窮追不捨和行政部門相應作為，顯示突破美台交往禁忌，醞釀多時，步伐一致，決策脈絡清晰可見。既非急就章，也不是特意朝中共開火的愚蠢行為。拜登團隊也認為，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派支持。解除「對台交往準則」獲國會兩黨支持，拜登有什麼理由反對？

亞太助卿史達偉（David Stilwell）指出，解禁決定是基於長期審視雙邊關係，並非卸任前突然作出決定，「我們一直嘗試矯正美中關係，這是往這個方向再踏一步」。檢視國會一連串的提案與發言，證明史達偉所言不假：

2019年，眾議院資深議員麥考爾（Micael McCaul）提出獲兩黨支持的《台灣保證法》，要求國務院重新審視美國與台灣關係上的自我限制。

2020年2月，參議員克魯茲（Ted Cruz）提出法案，要求鬆綁台灣人員在美受到的限制，准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

2020年5月，27位眾議員致函蓬佩奧，推崇台灣在疫情期間展現做為美國盟友、世界良善力量的價值，呼籲美方重新檢視美台間存在的不必要限制性準則。

2020年7月，眾議員蒂凡尼（TOM TIFFANY）提案，要求國務院終止對台交往準則的限制，同時不得將國防預算法相關經費，使用在有關對台交往準則的規範上。

2020年7月，副國務卿比根（Stephen Biegun）在聽證會告訴克魯茲，他將以「朝向逆轉它的目光」重新審視多年來限制美台官方接觸的內部指導方針。

聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）關心美台交往設限，派幕僚到國務院翻閱相關內部文件。

2020年9月，克魯茲在聽證會表示，限制美台交往是歐巴馬政府在中共「命令」下做出的決定，「既然你可以無中生有製造出這些規定來讓中國共產黨高興，你就可以廢除它們來讓中國共產黨不高興。」國務院有能力改變這個規定。

2020年12月，參眾兩院包裹通過《台灣保證法》，建議國務院檢視從未公開的「對台交往準則」，要求國務卿在180天內提出檢討報告及更新版本。



拜登政府在白宮新設「印太事務協調官」將由資深外交政策專家康貝爾（Kurt Campbell）掌舵，他熟悉亞洲，是民主黨對中強硬派，曾6度訪台。圖／擷自2020.9月Korea Global Forum Seoul影片

對中強硬 兩黨有共識

因應中國嚴峻挑戰，拜登政府決定在白宮新設「印太事務協調官」。這個被外媒稱為「亞洲沙皇」（Asia tsar）的職位，將由資深外交政策專家康貝爾（Kurt Campbell）掌舵，顯示新政府有意延續川普的印太戰略構想。坎貝爾熟悉亞洲，是民主黨對中強硬派，曾6度訪台，參與我國軍建軍與改革，涉及層面極為深廣。去年底，康貝爾在台灣遠景基金會舉辦的座談會發表演講指出，「不了解台灣戰略重要性的時代已經過去，美國兩大黨有許多人認知到，與台灣維持強健夥伴關係的深刻戰略重要性與利益」。最近他還兩度喊話，強調美國須在所有領域擴大與台交往。

他曾撰文表示，美國多年來錯誤預測中國的道路，華府需要清醒反思對北京的做法。他認為華府無法根本改變中國政治體制、經濟與外交政策，與中國交往的時代已過。美國與中國有高度連結，卻對中國有高度戰略不信任與憂慮，這樣的雙邊關係前所未見。儘管各界聚焦中國軍事挑戰，直接關乎美國利益的卻可能是人工智慧、5G、量子科技、機器人學等尖端科技領域，美國有必要增加相關投資，以維持競爭優勢。他表示，中國對區域與國際體系的挑戰及挑釁，是美國兩大黨有共識的區塊，亞太區域的種種挑戰，提供美國兩大黨極佳合作機會。

拜登政府對中共威脅的再認識，以及對跨黨派意見的重視，意謂川普的友台行動，不會隨政黨輪替無疾而終。美國智庫專家卜大年（Dan Blumenthal）認為，美台交流解禁，可增加拜登政府的籌碼。拜登政府與中國斡旋時，將站在更有力的位置。況且，拜登的全球策略也需要台灣的合作，包含國防、科技等各層面，取消限制便於美國與台灣交流。前任政府的作為，由接替的政府概括承受，是民主常態。美國社會反中氛圍熾烈，認定中國崛起為一大威脅。若拜登就任立即推翻前朝承諾，無異對中國示弱，必將付出代價。對台政策獲跨黨派支持，拜登政府怎麼可能翻臉不認帳？

※本文轉載自《民誌》2月號