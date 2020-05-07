美國一艘驅逐艦2018年9月18日在菲律賓海舉行的演習中發射的戰斧巡航導彈。圖／擷自US. ARMY

美國國防部計劃在亞太地區部署陸基發射的遠程戰斧巡航導彈，對抗中國的導彈威脅。

路透社報導說，美國去年退出與前蘇聯簽署的《中程導彈條約》（INF）後，加快發展射程在500到5500公里之間的陸基彈道導彈和巡航導彈，從陸地試射過去主要由海軍艦艇發射的射程1600公里的戰斧巡航導彈，並在去年12月試射陸基遠程反艦導彈。這兩種導彈過去都受到《中程導彈條約》的限制，現在計劃在亞太地區部署。

美國國防部的財政預算顯示，美國陸戰隊已經要求明年增加1億2500萬美元，購買48枚陸基戰斧巡航導彈。美國陸戰隊司令伯格（David Berger）上將3月5日在參議院軍事委員會作證時說，陸戰隊如果裝備了陸基發射的戰斧巡航導彈，可以幫助海軍奪取制海權，尤其是西太平洋地區的制海權。他說，「戰斧巡航導彈是能讓我們這樣做的一個工具」。

美軍陸戰隊高級指揮官史密斯（Eric Smith）中將3月11日對參議院軍事委員會透露，美國陸戰隊並成功試射了新型短程反艦導彈，正式名稱是海軍打擊導彈（Naval Strike Missile），陸戰隊計劃2022年訂購36枚。

路透社說，在中國面對的島鏈中部署美國與盟國的陸基導彈，能夠對在南中國海和東中國海等海域的中國軍艦構成威脅。新型導彈的數量儘管暫時不能改變亞太地區的導彈力量平衡，卻能發出更為強烈的政治信號，即美國政府準備與中國大規模的導彈部署開展競爭，而且美國海軍和空軍正在裝備的新型遠程反艦導彈正在對中國軍隊構成最大的直接威脅。

華盛頓戰略與預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments）研究員巴貝奇（Ross Babbage）說，「美國人強勢回歸」，「到2024或2025年，人民解放軍會面臨嚴重的威脅，他們的軍事發展將會過時」。