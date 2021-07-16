被稱為共產主義模範生的古巴，11日爆發三十年來最大示威，「要自由，反獨裁！口號響徹哈瓦那雲霄。圖／擷自公視新聞影片2021.7.15

歐盟國家預定解封，開門迎客，並設定國家白名單，台灣也排名在內，沒想到印度變種病毒，從英國再度橫掃歐洲幾國，看來解封將泡湯，全球一百多國仍在變種病毒擴散中掙扎。

亞洲的印尼是繼印度以後，病毒肆虐更慘烈國家，每天五萬確診，南非也因為病毒影響經濟，引發示威暴動，中共疫苗在很多國家宣佈施打無效，緬甸則是病毒和民運雙重壓力下，軍政府也是束手無策，泰國開始在普吉島想賺點外匯，幾天下來就遭病毒反撲，如今也是身在毒海，死亡攀升，越南去年雖然防疫成功，如今也被變種病毒攻破，馬來西亞、新加坡同樣淪陷。

東北亞的日韓和朝鮮，仍然無法逃離病毒再起，日本東奧運動會在病毒之下，只能閉門比賽。

現在病毒正在攻擊共產黨國家，被稱為共產主義模範生的古巴，11日爆發三十年來最大示威，「要自由，反獨裁」口號響徹哈瓦那雲霄。

古巴自己研發的疫苗剛宣佈成功，但是，經濟已經被疫情拖垮，古巴也實施共產黨專政，從卡斯楚到現在執政者卡內爾，長期拒絕資本主義，不像中共和越南，在共產主義上披上資本主義外套，但是，共產越純粹，越危險。

1961年，古巴在蘇聯支持下搞出「華府驚爆十三天」飛彈危機，從此被美國制裁，本來，古巴經濟每年靠蘇聯補助20億美元，還可以渡日，但是蘇聯崩潰後，20億美元補助沒了，被稱為共產黨烏托邦的古巴，經濟開始陷入困境，雖然老共是古巴最大貿易國，現在自身難保，也救不了古巴。

社會主義烏托邦陷入困境

古巴被稱為社會主義烏托邦的美名，有兩大原因，首先是因有高度普及的教育，其次是健康保險，古巴醫療服務，在加勒比海地區被稱讚，但問題是醫生所得很低，很多醫生轉行開計程車，因為計程車是少數私人企業。

根據統計：古巴人口1300萬，成年人有70％在國家企業工作，在1980年，國企人口高達80％，古巴是典型「一碗飯大家吃」的國度，按照身份差別給工資，一般勞工每月領20美元，醫生每月40美元，如果從維基百科調查：古巴人均所得在六千美元上下，算是貧窮國家，過去可以靠觀光旅遊賺到外匯，這兩年被病毒纏身，不只沒有外匯，醫療服務也被打敗。

今年，聯合國曾經對美國批判，對古巴實施六十年的經濟制裁太過份，但是，經濟制裁恐怕只是古巴暴動原因之一，流亡在美國的古巴人才是主力，古巴流亡者配合美國國務院補助，在古巴傳播自由民主和資本主義福音，才是古巴反獨裁運動的最主要因素。

病毒在全球已經造成政治，經濟雙重效應，治理體質差的國家，若無法承受考驗，肯定崩潰，因為病毒不長眼睛，不分民主或共產。



古巴外僑也發起示和平遊行聲援家鄉同胞。圖／擷自公視新聞影片2021.7.15