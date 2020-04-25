銅鑼灣書店今開幕，總統獻花祝福，寫道: 「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」；準副總統賴清德也臉書PO文祝福，並譴責暴力恐嚇行為。圖/取自賴清德臉書」

香港銅鑼灣書店今上午正式在台北市中山區重新開業，約10坪的店內擺放了上萬本書籍，現場出動多名警力戒護，門口擺著總統蔡英文送上誌慶花籃，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」立法院長游錫堃、民進黨秘書長羅文嘉親自到場祝賀，準副總統賴清德則在臉書PO文祝福，林榮基則強調，台灣是香港人最後的堡壘。

位於台北中山捷運站附近的銅龍灣書店，今天不到開幕時間現場就擠滿讀者與前來採訪的媒體，為避免滋事分子，現場部署上百名警力，總統蔡英文、民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰、台北市議員苗博雅等人都送花致意。

游錫堃表示，台灣是華人文化圈的第一個民主國家，一個好的社會的王道思想，要讓「近則悅，遠則來」，林榮基願意到台灣來，在這邊重啟他的事業，為台灣的民主制度，重視法治和人權的社會，感到很光榮，也知道他受到很多困難，所以前來跟他加油。

林榮基表示，自己能過來台灣也是靠著台灣政府幫忙，我們知道台灣是香港人最後一個堡壘，香港人如果在香港受到打壓，我們還有一個退路就是來台灣，靠台灣朋友、政府幫助我們，這樣讓我們覺得還有希望。

賴清德也在臉書PO文祝福，PO文寫道:林榮基先生的書店歷盡艱辛，今天在台北正式開幕，特別獻上祝福，如果台灣連這麼一家不為中國所喜的書店都開不成，台灣最引以為傲的民主自由就會受到極大的傷害。

同時，賴清德也強烈譴責暴力恐嚇，也請大家用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持。

林榮基在1994年於香港銅鑼灣開立書店，2015年卻遭指控違法經營而被迫停業，經歷了長達8個月的「被失蹤」事件。2019年，他透過募資平台，發起「銅鑼灣書店-台灣重啟，為自由靈魂而開」計畫，獲得熱烈迴響，擇定台北市中山捷運站旁商業大樓開店。