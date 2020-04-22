磐石艦再增1人確診，目前磐石艦群聚事件截至目前共28人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，因敦睦艦隊造成的疫情，目前社區防線能否守住還不知道，大家要多關懷，少責難，齊心抗疫，勿自亂陣腳。國軍備受指責 陳時中呼籲:多關懷 勿自亂陣腳。圖/取自疾管署直播

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增1例COVID-19(武漢肺炎)病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習，二次採檢，目前磐石艦群聚事件截至目前共28人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，因敦睦艦隊造成的疫情，目前社區防線能否守住還不知道，大家要多關懷，少責難，齊心抗疫，勿自亂陣腳。

指揮中心表示，個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，敦睦艦隊群聚感染引起爭議，國防部也宣布處置情況，很肯定國防部負責任的精神，調查仍會繼續進行。

陳時中請多大家多關懷少責難，最怕自己自己自亂陣腳，目前訊息比較亂，現在還有危機，境外疫情還在燒，敦睦艦隊事件對於社區防線能否守得住還不知道。

不過，陳時中說，也有比較好的消息，已經10天了沒有本土個案確診出院速度增快，醫療整備不會有問題，地方與中央對居家檢疫及隔離關懷越做越好，入境資訊也掌握中，防疫措施算是好的。他說，以前居檢人數4萬多人，最多5萬2千人，現在9千多人，整體整備應該足夠，量能應付突發狀況應該還可以。

陳時中強調，社區整備要持續進行，會分勸導、警戒、管制等三階段，目前是勸導期跟警戒期的過渡期，希望將這個過渡期拉得越長越好。