印度9月2日宣布全國商店下架118款中國開發的移動應用產品，是第三次對中國移動應用實施封殺措施。示意圖／擷自維基百科，民報合成

印中邊界衝突擴散至科技領域。印度9月2日宣布全國商店下架118款中國開發的移動應用產品。印度已經三次對中國移動應用實施封殺措施。

第一次是在6月29日印中部隊在加勒萬河谷發生流血衝突之後。有59款中國應用程序被列入封殺名單。其中包括TikTok（抖音國際版）和微信等火爆產品。

第二次是在7月份，有47款中國生產的應用程序被下架。這些產品大都是前一批被封殺產品的精簡版或變體版。

第三次是這次被禁的118款中國產品。印度政府公佈這次禁令的前兩天，兩國軍隊在上次衝突地點附近再次發生衝突。印度軍方稱，印軍對中國軍隊越界改變現狀的動作採取了及時的應對，挫敗了中國軍隊的企圖。

印度外交部周一譴責中國軍隊在喜馬拉雅山邊界有爭議地區採取的「挑釁性動作」。中國方面也向印度作出了類似的回應。

印度資訊部門周三（9月2日）發布聲明說，這些中國應用程序「無視印度主權和領土完整，無視印度防衛、國家安全和公共秩序」。聲明還說，這個行動將有助於「保護印度廣大手機和網絡用戶的利益。」

印度資訊部門說，「這個決定是一個針對性的措施，目的是確保印度的網絡安全和主權。」

在這批被禁的名單中有百度、企業微信、騰訊微雲（雲服務）、騰訊王國崛起（戰略遊戲）、APUS Launcher（主題壁紙）、移動淘寶、新浪新聞、優酷視頻、絕地求生（PUBG設計網絡遊戲）等。

《絕地求生》是目前在被下架的應用程序中最受人喜愛的一款軟體。它在印度的月活動用戶多達4000多萬。

美國《商業內幕》（Business Insider）雜誌說，或許是因為《絕地求生》深受印度用戶的喜愛，前兩次禁令都沒有涉及到這款網絡射擊遊戲。但是，日前在班公錯河谷發生的軍事衝突促使印度政府不光是把這款應用從印度全國商店下架，而且把百度、支付寶、企業微信、傳說對決（多人線上戰鬥技術遊戲）等118款應用一併予以封殺。

印度資訊部門在聲明中說，資訊部門收到許多來自各方的投訴，反映安卓和iOS平台上的一些移動應用被用來盜竊用戶資料，並通過非法方式把這些數據偷偷摸摸的傳送到印度境外。

聲明說，印度公眾強烈要求對這些損害印度主權和印度公民隱私的應用產品「採取嚴厲措施」。

今年6月印中軍事衝突發生後，推特上就出現了「抵制中國」的潮流，越來越多的人在網上分享人們砸毀中國手機等中國商品的視頻。

今年4月，印度還修改了外國投資法，要求中國投資者接受印度政府的審查。在之後的幾個月裡，中國在印度初創企業中的投資大幅度減少。

上個月，中國電商阿里巴巴宣布，暫停投資印度企業至少6個月。