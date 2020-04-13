當武漢肺炎全球盛行，各國紛紛封城之際，或許可以讓機器人來充當郵遞員，作食品、雜貨、醫療用品和其他必需品的傳遞。圖／擷自kiwibot網路影片

當武漢肺炎全球盛行，各國紛紛封城之際，我想何不找機器人來充當郵遞員，作食品、雜貨、醫療用品和其他必需品的傳遞和流動，擺脫數百萬最危險的工人受傷害呢？

很高興知道，到目前為止，自動駕駛技術已被全球的Go X和Kiwis兩個初創在幕後應用。

送食物的機器人

在加州大學伯克利分校和其他大學校園，Kiwi一直在測試其機器人，作為來自優步食品公司（Uber Eats）和Door Dash等公司的人類食品遞送，作為物流司機的替代品（台灣Uber Eats公司僱用工讀生騎摩托車送食物）。

當學生下食物訂單時，機器人會開車到選定的餐館，接收訂單（儲存在機器人身體的鎖艙中），將其開到學生的宿舍或公寓，通過學生手機上的應用程序，確認它們的到來，並解鎖它們的隔間箱，以完成交付。

當機器人試圖送貨時，受到人干擾，阻擋去路時，致使它未能完成關鍵的任務，會發出憤怒的蜂鳴聲和轉動數位眼圈。

Kiwi為食品配送，創造了一種很酷的新技術和一個聰明的商業模式，隨著武漢肺炎（Covid-19）重塑經濟，這一模式變得越來越重要。該公司已經設法為其機器人注入了智慧，以在城市街道上導航，處理令人惱火的人機間的空問障礙。

Kiwi 的機器人似乎能夠自行駕駛並自主操作。在現實中，這部分是一種精心設計的錯覺。機器人配有由機器學習驅動的攝像頭和計算機視覺。他們可以檢測和分類它們所看到的，並區分汽車、人、或牆壁。但它們也不是完全自主的。機器人由遠端工作人員監控和指導，它們每10秒接受一次指導。每個遠端工作人員可以同時操作10多個機器人。這使得機器人可以安全地導航，並避免與無辜的路人碰撞。這也意味著機器人可以使用相機等廉價的硬體，而不是在真正的自動駕駛汽車中使用昂貴的雷射雷達裝置。

Go X電動踏板車：騎越未來

Go X提供最先進的電動汽車，人人可騎。你可乘2輪和3輪電勳踏板車，體驗前所未有的城市。Go X踏板車的設計安全，可靠且方便。一次充電即可達到25英里/小時，持續30英里。在城市騎越時，它具有衝浪的樂趣，有人稱它為衝浪城市。同時，它們具有防風雨，耐久和最重要的安全性。

初創公司Go X正在美國喬治亞州桃樹角（Peachtree Corners）推出第一家自動駕駛微型機動，電動踏板車業務。如果自動駕駛的電動踏板車，聽起來比正常摩托車更可怕，但與Kiwi的機器人一樣，電動踏板車並沒有真正控制自己。它們還由偏遠地區的工人進行遠端操作。當騎手想要租用Go X自動駕駛電動踏板車時，他們會按下應用程式中的按鈕，摩托車將開車到他們的位置。然後，一旦完成，電動踏板車將開回到一個安全的停車位。

這些公司的自動駕駛模式還有降低成本和避免許多冠狀病毒相關風險的主要優勢。大多數摩托車公司必須支付一支獨立承包商的團隊，每天歸還摩托車並收取費用。這些工人面臨的風險是許多摩托車公司在冠狀病毒期間關閉商店的重要原因。Go X 的遠端操作電動踏板車大概可以在一天結束時開到中心位置，由一個團隊進行夜間充電和維護。這將意味著更少的工人支付，更少的人出去和關於潛在的傳播病毒。



三輪電動踏板車。圖／擷自Go X公司網路廣告

遠端操作的重要

這種新的人/機混合模型稱為遠端操作。它在多個行業中越來越受歡迎，作為一種更便宜、更安全的自動駕駛替代品。遠端操作是運輸界相對較新的模式。但是，人/機混合的概念在其他行業已經無處不在，比如人工智慧。

如果自動駕駛汽車能夠通過遠端操作的整合，達到可接受的可靠性水準，這將是道路安全的一大福音。對於老年人和殘疾人來說，這也是一條重要的生命線，他們可能無法安全地操作傳統汽車。

也許更重要的是，在一個受冠狀病毒蹂躪的世界裡，部署自動駕駛和遠端操作的車輛可能是為重要工人支撐運輸系統的理想方式。它還將允許被隔離的關鍵工作人員（essential workers）繼續提供基本用品，從家中駕駛遙控車輛，而不是留在世界各地，並冒著感染的危險。在最近的疾病爆發期間，Kiwi一直轉向運送醫療用品。另一家初創公司Nuro已經獲准在德克薩斯州公路上測試自動駕駛送貨車輛，而在此之前，這一大流行才真正開始。

短期來看，許多自動駕駛和遠端運營公司在疫情期間暫停了測試。但是，隨著封鎖的不斷深入，更多的交通系統關閉，交付需求日益迫切，更多的經濟工人被限制在家中，具有遠端操作的自動駕駛車輛可能會成為一種越來越有價值和彈性的技術。

在許多方面，部署該技術的時間從未像現在這樣好。道路幾乎空無一人，降低了發生事故的風險。災難聲明導致許多其他行業的官僚作風鬆動。在高失業率的情況下，有大量技術工人可以接受培訓，以監督交付機器人、操作自動駕駛送貨車或遠端返回微型機動電動踏板車。

到目前為止，自動駕駛技術已被全球的Go Xs和Kiwis在幕後應用。隨著武漢肺災的需求和遠端作業系統的增加，自動駕駛車輛可能最終從「幾乎存在」技術進入我們運輸系統的重要組成部分。如果他們這樣做，他們有可能使我們的數百萬最危險的工人擺脫傷害，免受生命威脅。同時保持食品、雜貨、醫療用品和其他必需品的流動，我們迫切需要在家裡度過這一流行病。