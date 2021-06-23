目前全球最危險的地方是以巴、烏東、緬甸，台灣排不到前三名。加薩走廊。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

拜讀吳玉山在思沙龍長文，解析中台關係，很多不同論點，在此就教。

吳玉山一開始就患了論文假設錯誤，《經濟學人》所認為的台灣最危險，只能是未知的預測，把預測當推論，最後得出的結論，如何令人信服？

放眼天下，目前最危險的地方應該是以巴，次危險地方應該是烏東，第三危險是陷入內戰的緬甸，以戰爭風險論，台灣還無法進入前三名，原因簡單，戰爭沒有兩個銅板不會響，台海情況只有中共一國單獨叫囂，台灣相當自制，很難形成戰爭。

若用目前肆虐全球的武漢病毒，所帶來風險形容，根據聯合國統計，確診持續攀高國家，印度以外，十有九國是施打中共疫苗國家，台灣也未在列，聯合國的國家幸福指數，台灣就算無法列入和多數北歐國家為首前十名內，台灣排名第24，也算名列前茅，所謂：春江水暖鴨先知，台灣若真的危險，富人早已跑光，但是最近亞洲銀行公佈資金外逃，富人移民離開最多的國家是中國，去年就有資金百萬美元以上富人1.6萬名逃離中國，這種國家連馬雲都不安全，請問那裡比較危險？

吳的論述中，先設定台灣危險，再以「兩強之間難為小」作為論述起點，附合國民黨親中意識，卻把問題聚焦在小國的政策改變，帶給自己災難，而不是兩大國的政治博弈，這是見樹不見林的偏執，也因此論述發生自我矛盾，甚至錯誤百出。

大國是國際環境操作者

為了建立論述，吳院士自創：避險和夥伴兩個角色用詞，把馬政府執政時代稱為避險，到了2016年，蔡英文改變避險角色，變成美國夥伴，政府策略改變，是導致台灣陷入危險原因。

這種論述完全否定大國才是國際環境的操作者，台灣從戰後到現在，不客氣說，就是大國博弈的棋子，缺乏話語權啞巴，蔡英文上台後，憲法或國號從未改變，蔡英文持續老馬政策，仍然是中華民國捍衛者，而這個不正常國家，從戰後到現在，能夠生存在兩強之間，原因很簡單，中華民國是受美國保護者，也是同盟者，一人扮演受保護和同盟兩種角色，這兩種角色在兩強互動時，會相互作用而已，愚者在互動中看到危險，智者卻看到安定，絕非吳文所說：蔡英文改變策略，讓台灣處於危險。

馬英九執政時，前半段是持續韜光養晦的中共胡溫體制，軍權被江澤民掌握，後半段是野心暴露的習近平大國崛起，大搞一人獨裁，習近平在併吞台灣策略上，也是兩手策略，唯一不同，胡溫比較不急，走經濟統合路線，習近平比較著急，所以對台灣壓力增大。

但是，引起美國注意，產生兩強激烈對抗原因，不只是台灣，而是中共對美國的滲透擴張，美國覺醒對抗中國，始於川普時代，在此之前，美國上從華府，下到民間，還認為中共不足為患，但是，今天連民主黨都覺醒了，歷史上，美國民主黨以同情左派著名，如今方向大轉變，絕非台灣可以掌控，美國一旦覺醒，台灣只能減輕受保護者，而加重美台同盟角色，如此簡單，台灣仍然是被動一方。

民主國家政策必受選票左右，分析歷年所有民調變化，中台互往三十年以來，拒絕被統一，還是佔多數，堅決台灣正常化國家有三成，剩下主張緩統或急統不到兩成，國民黨失去政權，不是因為馬執政帶來中台安定與否，而是國民黨向統一靠攏，讓多數台灣人感到不安，這才是健康的因果論述，反過來看，蔡英文佔領拒統主流意識，大選拿到高票，只是順應台灣民意，絕不是改變政策，帶給台灣危險，因為台灣在武漢病毒後，全球抗中大勢已成，台灣會更加安定，安全。

如果吳院士太閑，應該作民調問台灣人：你選擇親美，或是親中？我想答案盡在不言中。



作者認為，蔡英文佔領拒統主流意識，大選拿到高票，只是順應台灣民意，而在武漢病毒爆發後，全球抗中大勢已成，台灣會更加安定，安全。圖／民報合成