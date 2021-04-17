陳庵君，1931年3月17日生於日治時代的台北縣鶯歌，二次大戰時考取台北州立第二中學，1945年入伍當學生兵，備受戰爭的痛苦。二戰結束，1949年考取台灣大學醫學系，1956年畢業，受其恩師台大董大成教授的引薦，進入台北馬偕醫院服務，並受洗成為基督徒。1960年前往日本國立大阪大學研習，1962年前往美國約翰霍普金斯大學附設醫院的婦產科進修，之後曾於巴爾的摩聯合醫院婦產科任職，陳庵君可以說是台灣第一位接受美國婦產科完整訓練的醫師！

1968年陳庵君返國後出任馬偕醫院婦產科主任，他是台灣第一位引進內視腹腔鏡、陰道內視鏡、子宮內視鏡的醫師，更將婦科癌症、不孕症、試管嬰兒的新進技術帶回台灣，由於他學術豐富、手術高超，待人又和藹可親，當時病人之多可說是全台灣婦產科之冠，有時一天多達二十多台手術；他又肯教學生，願意「放刀」給年輕醫生學習，採取美國式民主開放的住院醫師訓練方式，受到學生和住院醫師的愛戴，使馬偕婦產科成為全國最知名的熱門科。當時如果他出去開業，一定可以賺很多的錢，但他後來卻選擇了台北醫學大學的附設醫院，去從事百年樹人的教學工作，主要是因為他的恩師董大成教授和徐千田教授都去幫忙北醫的緣故，加上他熱心投入基督徒醫學協會的事工，喜歡帶領學生從事義診傳揚福音的工作！

1976年，陳庵君擔任北醫的教授，1983年擔任北醫的婦產科主任，1992年更出任北醫附設醫院的院長至1996年退休為止，他為北醫奉獻了20年，作育了北醫許多的英才，由於他精湛的醫術、幽默的言詞，及對病人有身心靈的照顧，不只使北醫婦產科業務蒸蒸日上，他以身作則不收病人的紅包，更教導學生醫學的倫理以病人健康為重，在當時的北醫獲得全院醫師及病人的尊敬，許多年輕醫師以跟隨陳庵君學習為榮。在北醫發展過程經費困窘的時期，他拓建第二醫療大樓，克勤克儉，一磚一瓦精挑細選，費盡心思打造新的醫院，誠如他自己所言：「北醫附設醫院是我第二個家」。即使從北醫退休了，他還是繼續返院為病人服務，並為學生的醫療倫理和人文課程投入心力，甚至在糖尿病惡化的末期，他還抱病前往義大利，為北醫參與佛羅倫斯大學簽訂姐妹校的合作，希望提升北醫的國際競爭力。

陳庵君晚年因視力惡化，無法繼續他熱愛的婦產科工作，但他是虔誠的基督徒，仍保持喜樂善良的心關懷學生的信仰和對病人的全方位照顧。1996年他曾獲頒「台北市醫師公會杏林獎」、2002年獲頒「婦產科貢獻獎」，2008年獲頒「台灣醫療典範獎」。2009年4月21日陳庵君安息主懷，他的一生留下了為上帝做工的美好見證。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集