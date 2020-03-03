美國新增新冠病毒感染病例快速增加，並出現疑似社區傳染現象,境內死亡人數上升至六人。美國副總統彭斯表示，目前，新冠病毒對美國的威脅仍低。他同時表示，治療感染新冠病毒病人的藥物可能可以在今年夏天或初秋問世。

彭斯在白宮舉行的有關新冠疫情的記者會上說：「雖然今天傳來不幸的消息，但是需要清楚的是：根據與我們合作的政府各部門所有專家的分析，新冠病毒對美國民眾的風險仍低。正如總統所說，我們對任何情況做好了準備。但是這需要所有人的努力。」

在彭斯等人舉行記者會之前，川普總統、彭斯副總統、阿扎爾部長以及白宮應對新冠病毒工作小組成員星期一在白宮與各大醫藥公司高管就新冠疫苗和治療藥物研發、供應鍊等問題舉行了座談會。

彭斯說，醫藥公司將構建一個「聯合體」，合作研發藥物，應對新冠疫情。

他在白宮座談後的記者會上說：「想到這一點讓人覺得很棒，未來六個星期內就可能會有疫苗投入臨床試驗。專家們向我們解釋說，這些試驗可能並不意味著疫苗可以立即投入使用，疫苗上市可能要等到年底或明年初。治療感染新冠病毒病人的藥物可能可以在今年夏天或初秋問世。今天會議上最令人鼓舞的消息是，世界上最強的醫藥公司已經形成了聯合體，在治療藥物和疫苗的研發上合作、共享信息。」

美國衛生官員此前表示，疫苗從研發到上市投入使用，最快需要一年到一年半的時間，至於治療藥物，現階段還沒有特效藥。

目前全球已有9萬多人感染新冠病毒，3000多人死亡，大多仍然集中在中國武漢，但是中國以外的感染人數正在不斷上升。