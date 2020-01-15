這次大選，我的3張選票全部摃龜。這本是意料中的事，所以心情非常平靜。就像遭遇船難沉溺水底，踩到堅實的土地後，用力一蹬浮上水面，環顧四周，看是否有同志悻存而無所獲，只得冰涼而堅定地獨自游到岸上，坐在岸邊麻木地看著那餘波猶自蕩漾的水面，開始沉思了起來：Life continues!

台灣400年來的歷史，是斷裂的歷史。和有著許多斷層的地質一樣，台灣人的習性和思想信念，也充滿斷層。不同的種族和矛盾的文化基因互相衝突傾軋，就如不同板塊互相擠壓造成頻繁的地震甚至災難一樣。面對艱困的生存環境，使得很多台灣人朝不保夕，無法在內心建立堅定的國家意志，也無法奢談政治理想和道德價值。當主義碰到現實，總是會扭曲變形，無法保持純粹。更何況大多數台灣人向來沒有主義，也很少有生死與之的信仰。這固然是歷史造成的，也是人性的必然，但如果民進黨，非但不思教育人民，加強其道德價值信仰和國家意志，反而和兩蔣時代的國民黨一樣，大打恐共牌，以芒果乾來綁架選民含淚投票。就算因此贏得選舉，我不知道蔡英文會不會問心有愧？

恐共牌也會削弱抗敵意志

從初選的過程到現在大選的結果來看，所謂的誠信、民主、獨立等基本價值信仰，好像被誇大的恐共症和芒果乾給徹底抹煞了。普通的常民會吃這個芒果乾，我並不覺得意外。但是有那麼多民主先進和學者，也舉出一大堆理由大吃芒果乾，而且形成了一個主流趨勢，就不免令人有點失望。從選舉票數的統計來看，這就具體而微地透露了台灣人脆弱的心靈結構，和潛意識難以察覺的影響力。做為殖民地人民的無知和懦弱，固然是值得悲憫的歷史命運，但做為受過現代教育和日本、西洋思想洗禮並通曉國際情勢的知識份子，一樣無法克服潛意識中莫名的恐懼，這就有點可惜了。恐共牌是一個雙面刃，一面可以威脅人民盲從執政者，另一面卻會傷及人民的抗敵意志，和道德堅持。這就是為甚麼蔣家一面宣傳恐共的同時，又要一面叫囂反攻大陸的道理。今天蔡英文打恐共牌得到選票，卻無法像蔣介石一樣敵我分明叫囂反共，改天要人民拿起武器去拼命，我敢保證這個芒果乾就會變成投降芒果乾。

從這次選舉，我又發現台灣另一個斷層，那就是台獨理念的斷層。這個斷層的成因，可能很複雜，其中之一，好像是世代斷層造成的。初代的台獨理念和命脈，因為代溝而無法傳承。年輕的一代，就像他們不服從或不相信父母那一套一樣，他們也不願意接受老一代的台獨先進的領導。或許這是後現代主義社會現象，年輕人的新銳叛逆之氣使然。當年繼承了太陽花運動勢力的時代力量，曾拒絕金恆煒等人提議合組台獨行動黨，就是這一斷層的顯例。當然也不是只有時代力量，今天有那麼多小黨由年輕人爭相組成，或許也可歸因於這個世代斷層的現象。或許老一代的台獨理念和宣傳方式，沒有與時俱進，得到進化，以致無法讓這一代的年輕人欣然接受。這不能全怪年輕人。

現在蔡英文已經當選，民進黨已經過半，人民應該不必再吃芒果乾了吧。許慶雄教授在一篇民報的專欄文章〈台灣建國聲勢為何弱化消失〉中提到獨派漸漸式微的趨勢。獨派到底是要隨波逐流任其消失，或應該徹底反省深思，如何在面對新時代的挑戰中進化自己的同時，還能堅持自由、民主、獨立、尊嚴的價值和理念。這個問題實在讓人憂心。不管如何，我認為這些價值和理念，仍將是人類進化的終極目標。我也因為聆聽Metallica的音樂「Nothing Else Matters」和愛好重金屬的年輕人有了共同的不同流俗的勇氣。