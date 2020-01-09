1月2日上午7點55分，1架編號933空軍UH-60H黑鷹直升機，從台北松山機場起飛，預計前往宜蘭東澳營區執行春節慰勉行程，8點07分該機光點在距中正港328.7度17浬處消失，前後只飛行12分鐘。失事前飛行員最後一次通聯報告說，當時回報能見度7哩，雲高3,000呎至5,000呎，符合進場標準。

10點30分軍聞社記者陳映竹用手機回報，被飛機殘骸壓住。下午2點01分搜救隊回報，出事點在烏來、礁溪交界山區烘爐地山，機上有作計室處長劉孝堂少將、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社新聞官陳映竹等5人生還；但參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、參謀情次室助次洪鴻鈞少將、正駕駛葉建儀中校、參謀黃聖航少校、副駕駛劉鎮富上尉、總士督長韓正宏士官長、機工長許鴻彬士官長等8人不幸罹難。

UH-60「黑鷹」直升機，是美國西科斯基飛機公司生產的1種中型通用及攻擊直升機。可以完成多種不同任務，包括：戰術人員運輸、電子戰和空中救援，幾架VH-60N黑鷹甚至作為美國總統座機海軍陸戰隊一號（也稱做VH-60白鷹）使用。黑鷹上裝備有先進的航空電子系統（如全球定位系統），以增強它的戰地生存能力和性能。

根據失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）初步解讀，目前雖然能80%排除機械的因素，但還是有20%的機率；天氣部分從黑盒子的內容來看，看不出有亂流的跡象，也可以80%到90%排除下沉氣流的機率。至於有沒有可能是人為因素，運安會官員說，這部分還需進一步分析，才會知道有沒有人為因素。

在這次失事中不幸罹難身亡的參謀總長沈一鳴上將，畢業於空軍官校68年班。1990年代，法國出售幻象2000戰鬥機給台灣，沈一鳴就是第一批赴法換裝種子教官的領隊。在此之前，他也在清泉崗基地的測評隊，擔任經國號戰機的戰術開發任務。另外還曾赴美試飛F-16，國軍現役3種戰機的換裝初期，沈一鳴都有參與，創下空軍的空前紀錄。1979至1990年間，應友邦沙烏地阿拉伯王國邀請，參與極機密的「大漠計畫」，以沙國名義，軍援與台灣無邦交的北葉門共和國，沈是國軍現役唯一曾參與大漠計畫的將官。

黑鷹失事後第一時間，朝野兩大陣容即刻宣佈，民進黨總統候選人蔡英文自即日起停止一切競選活動3天，於1月5日恢復選戰活動。國民黨總統候選人韓國瑜也宣佈休兵兩天，於1月4日在台南展開造勢活動。韓國瑜本人更於1月5日，在桃園造勢場合上氣急敗壞地說，「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過，最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」韓顯然是對在空難中，罹難或受創者傷口抹鹽。蔡英文於1月6日在進行全台車隊大掃街出發前，針對韓國瑜的「中邪」說指出，黑鷹事故讓國人非常哀傷，這個時刻做這樣的政治消費，「真的是失格」，這樣說法對殉職的將士大不敬，對還在養傷的將領士官也是一個傷害，韓國瑜應該要道歉。

與台灣軍方及防務界關係深厚的美台商業協會會長韓儒伯說，沈一鳴是一位善良和睿智軍人，為人謙卑，在台灣軍方及文人領導層都受到相當敬重，也在美國建立了強大的專業網絡，尤其是他在擔任國防部軍政部副部長任內，強化他作為一股不可或缺的聲音的重要性。失去沈一鳴上將，對台灣正以決心對抗中華人民共和國，為終結台灣自由民主社會的侵略性和脅迫性作為是一個沉重的打擊。該協會所有成員及「整個美國防務界」都對此一悲劇性事件感到哀傷，在哀悼那些失去生命的人之餘，也希望5位傷者能盡快復原。

美國在台協會於事發當天發布聲明哀悼，並於1月3日在內湖新館降半旗致哀；美國參謀首長聯席會議主席米利也發表聲明：「謹代表美國軍方同袍，向台灣參謀總長沈一鳴等8名罹難者表示哀悼」，他推崇沈一鳴「沈將軍是卓越的領袖，也是台灣防務和區域安全的支持者，他將永遠被世人懷念。我們感謝他無私的奉獻，並珍惜與台灣的友誼和強勁的防務關係」。AIT處長酈英傑於致哀聲明中說：「美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。」

AIT為黑鷹罹難軍官降半旗表達溫馨

美國官方降半旗的日子分為幾種情況：一，為紀念在戰爭中殉職的戰士和平民，比如美國陣亡將士紀念日（5月最後一個星期一）、愛國者日（每年9月11日）、和平官員陣亡將士紀念日（5月15日）、珍珠港紀念日（12月7日）等。二，紀念總統等高級別領導人，比如總統或前任總統辭世後的30天，副總統、現任或前任最高法院首席大法官、眾議院議長辭世後的10天，最高法院大法官、行政或軍事部門部長、前任副總統以及某州、美國某部分領土的管理者辭世當日起至下葬期間，美國將降半旗。此外，每當州政府現任或前任官員逝世，該州州長可以下令降半旗以示尊重及悼念。三，總統和州長有權為某人的去世和某個特殊事件下令降半旗。AIT這次為向黑鷹罹難軍官致哀而降半旗，有人溺己溺、感同身受的牽掛其意義深遠，讓台灣人民倍感。

然而，親民黨總統參選人宋楚瑜，卻對美國在台協會的降半旗致哀提出質疑，他表示，美國政府很少可以降半旗。是不是有什麼原因？連中華民國全國都沒有降半旗，只有軍方降半旗，你不覺得很奇怪嗎？他強烈質疑，到底美方是飛機賣給我們不對？還是我們訓練不對？我們全民是不是有責任應該知道？如果他是中華民國的總指揮官，會注意將領的生命是很重要，士兵生命也很重要，也要知道這個武器裝備，到底是不是買賣什麼東西，講不好聽，為什麼會連續發生意外？做一位大總指揮應負的責任，就是知道我們還有很多裝備到底安不安全？是不是應該要去問？

針對宋對美降半旗的質疑，我們可以理解，因為一般人是無此殊榮，而沈總長確實是我們所知近年來，唯一被美國政府所肯定的台灣殉職將領。美國在台協會說「這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴，將會常留在我們的心中。我們希望，我們對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。」酈英傑處長強調：「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他。」

疾風知勁草、板蕩識忠貞；患難見真情、事久見人心。黑鷹空難是台灣社會舉國同悲的創痛，是台灣人民心中難以抹平的傷痕。然而痛定思痛，讓我們在緬懷沈總長等殉難的優秀軍官，我們更應該秉承其遺志，誓死守護台灣、保衛家園，當面對中國張牙舞爪、隨時準備入侵時，我們要效法沈總長壯志，台灣會誓死戰到最後一兵一卒。

然而，同樣是領餉台灣人民納稅錢的吳斯懷退將們，卻到中國聽習近平訓話，帶頭在台灣社會興風作浪。邱毅們宣揚讓中國武力統一台灣，說不要再問和統好、還是武統好，應該在和統、武統中找到平衡點，就是以武統開始、以和統結束，用武統的壓力逼迫，以和統的作秀完成。無奈，吳斯懷、邱毅卻都被提名不分區立委，一旦他們進入國會殿堂，相信其首要目標就是撕毀那甫剛通過的反滲透法。

有人說，台灣刑法早已對內亂外犯罪有所規範，第103條：通謀外國或其派遣之人，意圖使該國或他國對於中華民國開戰端者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第1項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑。第104條：通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。所以反滲透法的通過，是多此一舉。呂秀蓮甚至指責，在蔡英文主政下，民進黨的黨國威權顯然已經復辟，讓人覺得總統有權無責，連立法院都監督不了，都要看總統臉色，「哪天通過什麼法律也都聽總統命令，如此乖乖照單全收，還需要立法院嗎？」

真的如呂所言、是這樣嗎？看看那原擬進軍中國大陸市場的網路知識平台「大師鏈」，在立法院三讀通過反滲透法後，即刻在官網發布聲明稱，對台灣當局罔顧民意通過「反滲透法」極感失望，決定放棄台灣市場，結束台灣業務。金門模範街的五星旗，也在反滲透法通過後連夜消失。這些都是反滲透法通過後，立竿見影的效果，而刑法雖存在多年卻無法防範。

反滲透法之不同於刑法第103、104條，其旨主要在規範境外敵對勢力滲透干預，台灣的自由民主憲政秩序。境外敵對勢力，明指與我國交戰或武力對峙的國家〈當然是指中華人民共同國〉、政治實體或團體〈意指中國共產黨〉；或是主張採取非和平手段危害台灣主權的國家、政治實體或團體。「滲透來源」則是指境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人。而刑法上所指通謀的外國，在一中架構下則顯語意模糊不清，究竟中華人民共和國的中國、與中華民國的中國要如何區別？

1月11日的總統大選，台灣人民將用選票來決定，台灣自己及後代子孫們未來的生活方式。是要選擇有言論自由、思想自由、著作自由、選舉自由，或是要接受類似新疆集中營的勞改、香港反送中的血淚抗爭、中國國家主席無任期的剝奪選舉？請選民們珍惜謹慎地，用您手中那張神聖的一票，來決定台灣及子孫們的未來。黑鷹喚起台灣魂、願上蒼保佑台灣！