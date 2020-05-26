石川從出道至今以「永遠的廣播人」肩負母語傳承的使命。以「聲音」深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境；獨家訪談廣播教父石川，系列報導將陸續刊出與閱聽大眾一同走過、見證台灣廣播史。(圖/陳俊廷)

廣播是「聲音的媒體」，廣播人在電台放送聲音，深入閱聽大眾的不僅是「聲音」，當產生共鳴時，猶如穿透腦甚或進入心….

隨著網路多元視訊頻道興起！電台會式微嗎? 石川說：「外人」不懂！這是「分眾」時代，電台的魅力穿越時空有其無法取代、不可或缺性。惟網路已融入生活，廣播也要與時俱進。結合網路與影音是數位科技的時代新挑戰。

世新大學《2016經典人物廣播/電視/電影口述歷史》為文化部2013〜2016兩期程「廣播電視電影經典人物口述歷史建置計畫。該書以「南臺灣廣播教父打造微微笑廣播網王國」介紹石川。

石川從出道至今以「永遠的廣播人」肩負母語傳承的使命。以「聲音」深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境；獨家訪談廣播教父石川，系列報導將陸續刊出與閱聽大眾一同走過、見證台灣廣播史。

石川，本名石秋清，高雄阿蓮鄉人，少時家貧，顛沛困頓。石川從廣播劇入門，小時候因緣際會在台南與國寶級影帝馬如龍、小戽斗共事，後來拜師鬼才導演黃志清，至今見證台灣廣播史50年，被稱為廣播教父，石川直呼“不敢當”！

戒嚴時期，警總當道的年代，曾經因為節目太紅被莫名禁播一年，在那個風聲鶴唳台語被打壓、被限縮、被審查監聽拿放大鏡檢視的年代，石川說：被禁播是最高榮譽的勳章，也是最成功受歡迎的肯定。石川對廣播有著熱情、理想與使命，也正因為經歷台語被岐視打壓後，反而更激發出他不服輸的使命感而把廣播發揮到最極致。

石川廣播劇底子深，擅長將生活中的愛情故事編寫成連載的廣播劇燴炙人口，曾創下廣播主持費最高紀錄。(待續)