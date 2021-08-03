太極門案持續在國內外實體與網路各種論壇活動引發熱議，不僅太極門海內外眾多支持者與志工不解，一般人民對該案也非常納悶。很難想像25年的太極門案，已在14年前獲得平反，然而至今稅務機關還在追擊拍賣財產…

前監察委員錢林慧君於2017年曾公開表示：太極門稅案有七點的糾正，每一個糾正的時候，國稅局就說：「啊！我們呢！弄錯了！」2011年她就跟財政部長講：「這個應該是可以結案了。」但國稅局不理監察院，也不理會法院的判決，繼續對太極門發出違法稅單。

很難想像25年的太極門案，已在14年前獲得平反，然而至今稅務機關還在追擊拍賣財產….

國家人權委員會於今年8月1日成立滿周年，監察院特別新增上億元預算，到底成績如何？8月1日全民公審線上直播節目，節目中播放前監察委員錢林慧君於2017年曾公開表示「太極門稅案(對相關公部門)有七點糾正」的影片。惟當前2021年了，很難想像25年的太極門案，已在14年前獲得平反，然而至今稅務機關還在「追擊」拍賣財產…

台灣是民主自由的國家、人民享有宗教信仰與人權的幸福國度，太極門案持續在國內外實體與網路各種論壇活動引發熱議，國際關注。

根據全民公審線上直播節目，曾任總統府人權諮詢委員的中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰以及旅美華僑共同探討，旅美華僑Pamela Chen及資深營運經理Alan Shih特別對國家人權委員會寄予厚望，他們指出，太極門案已經引起國際廣泛關注，對於民主台灣竟然發生如此嚴重違反人權案件感到驚訝，並呼籲政府盡快解決。

黃俊杰表示，今年新增國家人權委員會1.2億預算，增長約1/7左右，然而財政與任務的連結，與人民期待有一段落差。太極門是台灣人權指標案件，政府不可迴避。監察院已經依職權調查太極門案，認為此案構成侵害人權，就必須依照國家人權委員會組織法進行後續處理及救濟。長期以來大家真的忽略賦稅人權，這不是財產權而已，太極門的修行道館預定地被違法拍賣涉及兩公約保障的文化、信仰、宗教自由權，這是重要的人權核心價值，盼政府能盡早處理！

監察院院長陳菊在監察院90周年記者會表示，以成為國家良心為理念，在國際上，將尋求成為國際人權組織觀察員角色，進而提升為正式會員國，與世界同步，共同促進人權。主持人小涵表示，然而曾經參與雪梨奧運及世大運的氣功武術修行團體太極門，卻飽受稅務假案迫害25年，雖然監察院三度調查，確定偵辦檢察官侯寬仁犯有八大違法，國稅局犯有七大違法，最高法院也判決確定無罪、無欠稅，但去年太極門師徒修行道場預定地竟被違法拍賣收歸國有。

Alan Shih指出，近日在美國華府舉辦的2021年國際宗教自由高峰會(IRF)，各國人士非常驚訝：台灣竟然發生太極門案。短短17天內有兩百多國網路媒體平台轉載分享太極門案的報導。Alan 認為，太極門案其實很簡單，監察院只要落實之前的調查報告，平反冤案。

Pamela指出監察院在2002年調查報告詳列侯寬仁檢察官偵辦太極門案涉犯八項重大違法，並移送法務部從嚴究責議處，太極門案也被監察院列為重大人權保障案件；2009年監察院再度發出調查報告，詳列國稅局於太極門稅案之稽徵有7項重大違法。監察院第三次的糾正還指出法務部沒有懲處侯寬仁，已經衝撞台灣憲政體制！

行政機關不理會法院判決？稅務機關不理相關單位的糾正？行政法院法官忘了對人民有利的證據？不僅太極門海內外眾多支持者與志工不解，一般人民對該案也非常納悶。

Alan Shih提到，去年八月，太極門師徒修行道場預定地遭違法拍賣，他寫一封信向陳菊陳情，沒多久收到陳菊的回覆，信中要他再提供一些資料。「我滿懷欣喜與希望地把資料準備好回傳給監察院，沒想到一等就等到今天！」

Alan Shih表示，美國天普大學法學教授肯尼斯·雅各布森特別在IRF高峰會舉辦的研討會中指出，美國是三權分立，但台灣多了一個監察權，這是一個很好的制度，可是監察院就太極門案，依職權調查了，也發現有違法事證，但結果呢？「Nothing happened！」肯尼斯呼籲台灣領導人要糾正過去的錯誤。

節目中播出2021年IRF高峰會實況，大會由前美國國際宗教信仰自由無任所大使Sam Brownback和蘭托斯人權基金會主席Katrina Lantos Swett共同主辦。眾院議長裴洛西、美國國務卿布林肯及美國際開發總署署長鮑爾特地以預錄影片致詞。Sam Brownback強調每個人的宗教信仰自由，在任何地方、時刻都應該得到保障，而政府的作用是要「保護一個人與生俱來為自己的靈魂選擇未來之路的權利」。參與團體中受到許多與會者注意的是平反1219行動聯盟(ACT1219)所闡述的太極門案，成員表示，希望藉由IRF會議，呼籲台灣政府官員停止迫害，並歸還太極門的修行聖地。