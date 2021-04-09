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每日國際焦點

新加坡副總理王瑞杰表示無意接班現任總理李顯龍，並將辭去財政部長職位，打亂新加坡接班布局。

繼義、法、荷、德設定阿斯特捷利康疫苗最小施打年齡，西班牙限制60歲以上才打阿斯特捷利康疫苗，非洲聯盟停購阿斯特捷利康疫苗改計畫訂購嬌生疫苗，澳洲建議50歲以下改用輝瑞疫苗、菲律賓停用阿斯特捷利康疫苗於60歲以下，南非停用阿斯特捷利康疫苗。墨西哥、巴西則不限制。

俄羅斯從裏海調度超過10艘軍艦準備在黑海演習。

以色列向國際刑事法院表示不會配合其對巴勒斯坦戰爭罪行的調查。

中國

建設第五個太空發射中心，「十四五」期間投資120億元人民幣推動寧波國際商業太空發射中心。

日本

計畫調高2030年減碳目標到較2013年減碳40%。目前目標為減碳26%。

緬甸

國營珠寶企業遭美國財政部制裁。

抗爭群眾以土造手槍、汽油彈攻擊軍方，遭鎮壓至少11死20傷。

新加坡

副總理王瑞杰表示無意接班現任總理李顯龍，並將辭去財政部長職位，打亂新加坡接班布局。

印度

最高法院回絕阻止政府遣送羅興亞偷渡客的請願，印度政府將可把偷渡客送回緬甸。

英國

繼義、法、荷、德設定阿斯特捷利康疫苗最小施打年齡，西班牙限制60歲以上才打阿斯特捷利康疫苗，非洲聯盟停購阿斯特捷利康疫苗改計畫訂購嬌生疫苗，澳洲建議50歲以下改用輝瑞疫苗、菲律賓停用阿斯特捷利康疫苗於60歲以下，南非停用阿斯特捷利康疫苗。墨西哥、巴西則不限制。

提撥4,300萬英鎊預算用來幫助赴英香港人找工作、住處與學校。

北愛爾蘭各派系勢力捐棄成見共同呼籲停止暴力抗爭。

俄羅斯

從裏海調度超過10艘軍艦準備在黑海演習。

德國

總理梅克爾要求普丁自烏克蘭邊界撤兵。

烏克蘭

總統澤倫斯基訪視頓巴斯，表示軍方盡一切可能保衛國家並維持東部頓巴斯地區停火。

匈牙利

籍德國柏林赫塔體育俱樂部的守門員教練，因為發表保守言論遭開除，匈牙利表達嚴重不滿，宣誓言論自由在法治嚇應受到保障，並控訴德國打壓言論自由的行徑讓人聯想起納粹極權統治。

美國

8日南卡羅來納州發生槍擊案5死1傷，槍手為前國家美式足球聯盟球員菲利浦亞當斯，事後自盡，被害者為其前家庭醫師夫妻與兩小孩。

巴西

尋求10億美元外援，期望減低森林砍伐速度30~40%。

埃及

法院宣判穆斯林兄弟會前領袖無期徒刑。

以色列

向國際刑事法院表示不會配合其對巴勒斯坦戰爭罪行的調查。

敘利亞

防空部隊稱在首都大馬士革擊落以色列發射的火箭。

莫三比克

伊斯蘭國民兵攻擊帕爾馬，12人遭砍頭，可能為外國人。

衣索比亞

美國白宮安全顧問蘇利文向衣索比亞副總理表達關切提格雷危機。

福和會官方網頁：www.fratwn.org