《2020年入境（修訂）條例草案》將於星期三（4月28日）進行立法會二讀，據港媒報導，香港保安局曾表示，如審議進展順利，條例最快於8月1日生效。圖為香港國際機場（從大嶼山遠眺，擷自維基百科，公有領域

一些香港活動人士和人權組織表示，香港政府擬修訂的入境條例將賦予當局權力，以阻止香港居民和其他人自由進出香港。

《2020年入境（修訂）條例草案》將於星期三（4月28日）進行立法會二讀，據港媒報導，香港保安局曾表示，如審議進展順利，條例最快於8月1日生效。

條例草案新增的一條條文引發爭議，條文說：「保安局局長可訂立規例，賦權予（入境處）處長，指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員。」

保安局發言人表示，條例草案是為「更有效處理困擾香港多年的免遣返聲請問題」。

據路透社報導，律師們表示，法案授權當局在沒有法院命令的情況下禁止任何人進入或離開香港，但未能阻止對難民的無限期拘留。

律師和人權組織還表示，法案賦予了香港當局「不受限制的權力」，可以實施同中國一般的「出境禁令」。

據報導，倡導民主的組織香港支聯會（Hong Kong Alliance）副主席、律師鄒幸彤（Chow Hang-tung）表示：「我們看到，中國限制人民進出中國，壓制活動人士和律師。」

她還說：「他們說難民是目標，但他們卻正在香港各地擴大勢力。」

香港2019年爆發了大規模的民主抗議活動，抗議者們向當局提出了撤回逃犯條例修訂、立即實行立法會及特首雙普選等「五大訴求」。抗議活動遭到了香港當局的鎮壓。

此後，北京於去年6月頒布了港版《國家安全法》，禁止任何顛覆、分裂國家的行為。根據該法，任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪。任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人分裂國家、破壞國家統一，即屬犯罪。

自港版《國家安全法》實施以來，中國便加強了對香港的控制，越來越多的活動人士和政界人士不得不離開香港，流亡海外。

路透社報導說，香港大律師工會（HKBA）2月表示，香港的法案賦予入境處處長「一種明顯不受約束的權力，以阻止香港居民和其他人離開香港」。

香港大律師工會還說，法案沒有解釋為什麼需要這樣一種權力，沒有解釋如何使用這種權力，沒有對旅行禁令的期限作出任何限制，更沒有提供任何防止濫用的保障措施。

路透社還報導說，亞洲和西方的使節們擔心他們的公民會受到影響。一位不願透露姓名的西方外交官說：「人們越來越強烈地感覺到，可能會發生一些影響更長遠的事情，我們正在密切關注。」

香港保安局4月23日發表聲明說，強烈譴責一些人對《2020年入境（修訂）條例草案》的內容和立法目的作出失實描述，歪曲事實，意圖誤導市民，製造恐慌。對於持續有人刻意抹黑，保安局必須強烈譴責，以正視聽。

保安局發言人說，「有團體近日對條例草案下賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例的條文，故意曲解為限制香港居民的出入境自由」，此舉是在透過情緒化和敵對的言辭，嘗試散播謠言，蠱惑人心，製造社會矛盾。

另據大紀元報導，職工盟、白領同行工會和香港保險㒰人職工會一天前聯合在沙田設置街站，抗議政府提出的入境修訂條例草案可能剝奪港人的出入境自由。

報導說，職工盟義工王先生表示，街站是為了表達對入境條例修訂的擔憂。對於到街站了解情況的路人較少，王先生相信，不代表港人對這件事不反感、心存怒氣，而是大家都有一種無力感。