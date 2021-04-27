印度的武漢肺炎疫情突然衝到高峰，每天超過30萬人確診，每隔四分鍾有一人死亡，目前，印度確診人口來到一千八百萬，醫療系統全面崩潰，一床難求，人死無法火葬，運屍車嚴重不足，全球最大疫苗製造生產國，宣稱有八千萬人打了疫苗，卻突然陷入危機，令人無法置信。

印度已經宣佈國家進入緊急狀態，美國第一時間運送疫苗到印度，英國也緊急運送呼吸器。

大難來臨 有錢先跑

4月23日，英國首相臨時取消到德里的訪問計劃，當天零晨，在英國宣佈印度班機禁止入境的前44分鐘，有八架載滿印度富豪的飛機，驚險闖關進入英國，所謂大難來臨，有錢先跑，以免被死神找上，印度社會貧富差距很大，為了有效防疫，最早宣佈全民免費施打，超越中共。

今年初，預言神準的印度神童，從星座運行上，看出病毒變種，就算疫苗問世，疫情還會更嚴重，這個預言就在印度兌現。

兩種變種病毒出現在印度，一下子印度防疫陣線完全無力抵抗，即使印度加速施打疫苗，仍無法控制疫情，於是莫迪變成人民公敵，執政地位搖搖欲墜。

莫迪輕估病毒了，年初，確診已經控制每天不超過一萬人，政府開使放鬆，民眾也對後瘟疫時代，充滿期待，以為可以開放旅行，很顯然高興過頭了。

兩個月後，確診又反彈上升，政府還不知道警覺，相信疫苗功能，終於一發不可收拾。

問題出在印度是一個宗教狂熱國度，政治埸域也是宗教場所，兩者互相結合。

根據印度教傳說：印度衆神在天上和魔鬼戰鬥，雙方戰鬥中打破長生不老神水瓶子，神水灑落人間四座聖城，這四座聖城就在恆河和三條河流交會處，所以信徒要來此地沐浴恆河之水。

宗教集會擴大疫病傳染

從1月中旬開始，到4月底，印度「大壺節」已經開跑，印度「大壺節」被稱為地球上最大的宗教運動，更是政治運動，長達兩個月，因為政客經常利用這段時間，加入慶典，接觸群眾，提高自己知名度，若有先知來助選，更能拉抬聲勢，如虎添翅，2019年，莫迪也用這一招，招來人群，動員選民。

「大壺節」日，群眾聚集最厲害，很糟糕的是，這段時間來到4月中，又和錫克教信徒的「光明節」時間上高度重疊。

更多群衆聚集，多數苦行者從遠地走路，向恆河聖城聚集，一路餐風飲露，信徒就是活動病毒傳染源，近百萬信徒來到恆河，接下來就是進入河裡沐浴祈禱，多數人不戴口罩，政府管制已經失靈，到3月初，疫情已升高，但是政府無法停止節目，如今宣佈封鎖，效果已經不大。

只靠疫苗，無法避免染疫，反而認為自己免疫了，使感染病毒加速。

只有疫苗無法防疫，印度是最好示範，使用中國科興疫苗的智利，人口施打超過半數，確診率卻反而升高了，巴西一樣，正告訴世界，今年全面開放國門，自由旅行，恐怕還是一場夢。



從印度的疫情再度升高來看，只靠疫苗，似乎無法避免染疫。示意圖／Pixabay