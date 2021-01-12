「返校Detention 實境體驗展」進入體驗展映入眼簾的「檢舉匪諜 人人有責」、「保密防諜」等各式戒嚴時期的口號標語....(圖/陳俊廷)

「返校實境體驗展」在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫登場！影集女主角李玲葦和韓寧來到展覽現場，用觀眾的視角走進展區，就像畢業生返校，再次回到劇中年代。

「返校Detention 實境體驗展」門口「台灣省政府」的封條貼在斑駁的牆面，進入體驗展映入眼簾的「檢舉匪諜 人人有責」、「保密防諜」等各式戒嚴時期的口號標語滿佈牆面….

「你是忘記了，還是害怕想起來? 」展覽結合劇場演員精湛演出，與遊戲故事軸線同步，無論有沒有看過返校電影/影集、玩過遊戲，都能感受《返校》要告訴觀眾的故事！

「返校Detention 實境體驗展」，包含了教室區、廁所區、校長室、輔導室、無限走廊、結局禮堂等實境沉浸式體驗區，具備電影規格的質感師參與製作，還原翠華中學的場景，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具。

場景「布袋戲野台」詮釋戒嚴時期，國民政府為了政令宣導，推行保密防諜，傳統的布袋戲成了宣傳媒介，戲台上也出現軍警服裝的"戲偶"。「返校」體驗展遊戲中先後出現三尊布袋戲，象徵圍繞在方芮欣身旁的三個角色，師生情愛、家庭關係等個人生命波瀾，在威權之手的操「偶」下，成為白色恐怖時代的驚滔駭浪。

韓寧和李玲葦在影集中分別飾演學姊方芮欣和學妹劉芸香，此次跳脫角色，走進展覽場景感覺非常熟悉，兩人表示，很像回到拍片現場，真的有重新返校的感覺，涵翠樓剛好也在高雄拍，很開心南下到現場體驗。

主辦單位表示高雄場地較大，佈展動線規劃和演員表演更有發揮空間，民眾觀展體驗也較台北場好。拍照場景特別邀請手繪看板大師謝森山，親筆繪製自由象徵的紙飛機，還有電影版戲偶雕刻師徐建彰，為展覽打造專屬角色木偶，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如：布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等，讓觀眾可透過不同的體驗方式再次感受這個故事。

「返校實境體驗展」購票請洽現場售票亭。詳情請洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/DetentionExhibition/