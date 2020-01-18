美國智庫學者葛來儀表示，中國希望民進黨下次輸掉，所以會尋找潛在的合作對象，可能來自國民黨，也可能是柯文哲或是郭台銘，對此，台北市長柯文哲今（18）日回應，葛來儀這一年來的發言，越看越像綠營的側翼，她講的聽一聽就算了。

三立新聞網報導，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）分析，這次大選後的兩岸關係，中國未來可能加強打壓力道，但武統不是習近平的近期目標，中國勢必從在野政黨中精選合作對象，中國希望民進黨下次輸掉，所以會在台灣尋找潛在的合作對象，可能來自國民黨，也可能是柯文哲或是商人像是鴻海集團創辦人郭台銘。

柯文哲在當地時間17日造訪愛沙尼亞拜會塔林市務卿Mr. Toomas Sepp，他受訪時對此表示，葛來儀這一年來的發言，越看越像綠營的側翼，他倒是覺得她講的聽一聽就算了，聽起來是滿奇怪，不過有時候是這樣，發言要看一貫，單看一次可能會覺得怎麼這麼怪，現在這樣一年看下來，他就覺得看起來很像側翼。

傳出民眾黨內角力派系互鬥，柯文哲愛將蔡壁如得罪黨內人士？柯文哲回應，這些都太誇大了事實上不只在黨，長期以來這個團隊就是有意見大家就舉手，所以在開會討論時，外面的人以前沒有看過這種會議模式，看到都會嚇一跳，其實沒有什麼，就只是在討論而已，只是每個人在表達自己意見，他們不是一言堂，講什麼內鬥那些都太誇張了；

至於說蔡壁如得罪人，柯文哲說，這也不是什麼新聞，因為她一向做事都比較直接，他覺得這沒什麼，就是外科文化，有話就直說，有問題討論，這種方式對一般傳統官場來講，可能對方不習慣，就這樣而已。

針對中或國民黨議員說民眾黨是國民黨最直接挑戰，柯文哲直言，「國民黨最大的挑戰還是國民黨自己」，我們活在世界上，常常最大的敵人都是自己，國民黨今天的問題不要扯到民眾黨，國民黨內部趕快去喬一喬，他覺得國民黨真的有點危機，他們內部到底要怎麼度過？畢竟是存在百年的政黨，恐怕他們還是要自己加油一下，不過絕對跟民眾黨無關。