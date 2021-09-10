公衞手段：戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少不必要移動（以不變應萬變）

公共衛生的防疫手段比疫苗更重要，假掰的地方政府首長和不遵守防疫規定的民眾比Delta還令人擔心。

5月中旬爆發武漢肺炎疫情，台灣守下來了，還創下疫情爆發三個多月之後單日零確診記錄，政府和全國民眾同心協力使用公衞手段圍堵病毒奏效，創造台灣奇蹟，但面對這一波Delta病毒強勢入侵，台灣是否可以再跌破世界各國眼鏡，持續創造奇蹟則有賴政府和全民共同努力；和上一波相比，我們的強項是政府和民眾已經有了實戰經驗，也比較不會全民恐荒，在野黨地方政府開始相信疫調、匡列、隔離這套公衞防堵病毒手段；並且已有屏東縣成功圍堵撲滅Delta變種的成功範例，星星之火可以燎原，一開始就要強力壓制強力撲滅，否則如同森林大火，將會一發不可收拾。5月中旬疫情爆發之後，就是幾個假掰的地方政府首長和中央流行疫情指揮唱反調，才會導致疫情延燒三個多月，這次絕對不能再重蹈覆轍。

到目前為止，台灣的表現超乎專家預期，5月中旬疫情爆發之後，第一個打敗流行病學教科書的就是：居然沒有指數期確診病例大增，之後疫情高高低低起起伏伏三個月，現在防疫尚未成功，全民仍須努力。

疫苗政策

武漢肺炎Delta變異型來勢洶洶，日前台大醫院麻醉護理師即使先前已經接種兩劑疫苗也仍然Delta確診，顯示國外的報告沒錯：Delta不但傳染力強並且不太怕疫苗。幸好！我們有國產疫苗！醫療人員帶頭打第三劑高端疫苗！醫療人員比一般民眾內行，醫療人員打第三劑，一則保護自己，二則有帶頭示範作用！有舔共賣台集團天天在抹黑高端，許多民眾可能仍在觀望，高端疫苗大槪不會供不應求，如果民眾搶打高端疫苗，疫苗供不應求也算是一件好事。至於打第三劑是否就能對抗Delta呢？目前的報告顯示至少應該可以減少重症機會！台大麻醉護理師打了疫苗之後，不但自己不知道已經被傳染Delta，還可以趴趴走喔，打了疫苗有保護之後，病毒由獅子變成狼犬，就沒那麼可怕了，所以民眾趕快打疫苗吧！

現在民眾打第一劑高端疫苗不需要預約，可以隨到隨打，未來如果有剩餘的話，可以開放醫療人員打第三劑，並且同步開放民眾不需預約打第二劑高端疫苗。

在疫苗方面未來有三大重點：第一：22歲以下大學、高中、國中生，快狠準卯起來打瑞輝疫苗，打好打滿，第二，由高齡族群迅速打到22歲，打好打滿，20幾歲年輕人終於可以打到疫苗，同時高齡民眾也可以開始依序接種第二劑；第三，積極量產高端疫苗，先準備好打第三劑的量能；截至目前為止，中央流行疫情指揮的疫苗接種政策大抵上完全正確，瑕不掩瑜，換我來做也不會更好！



政府和全民同心持續從公衞、疫苗、經濟三個面向，三箭齊發對抗Delta變種病毒，大家居安思危，一定能夠關關難過、關關過！示意圖／擷自公視新聞影片

提振國內庶民經濟

經濟非常重要，俗話說貧賤夫妻百事哀，沒錢萬萬不能！幸好天佑台灣！疫情延燒全世界，但台灣出口更加暢旺；8月出口連14紅，創歷年單月新高；8月外匯存底創新高，小小台灣排名全球第五；台灣對歐洲和東協出口年增逾35％，台灣50大企業獲利創10年新高！

「出口廠商爽歪歪，政府收稅賺飽飽，許多庶民苦哈哈」是現在的寫照；出口持續暢旺，外銷廠商賺飽飽，政府收稅也飽飽，但你的錢畢竟不是我的錢，內需市場的確大受打擊，做內需的、做服務業的老闆和員工都不好過，大家從5月盼到9月，好不容易可以開門做生意了，現在又來一隻Delta病毒，心都涼了，所以現在有政府會做事最重要，政府在提振國內景氣的活水力道要夠強，量要夠大，大家花錢才會有感，才會爽，免費的更爽，5倍券加碼發下去，民間經濟才會活絡，民眾賺到錢之後，才有錢花，也才敢花錢，如果可以每人發振興券1萬元更好！反正這錢只能在國內限時花完，政府要當作是大兒子花錢，小兒子賺錢，小兒子花錢，大兒子賺錢，反正都是我的！明年農曆春節之前可以規劃再發一次振興券，提振庶民經濟非常重要，大部分民眾沒有辦法成為台灣之光，但是人人可以沾光，可以雨露均霑，這才是同島一命，才是生命共同體。

政府和全民同心持續從公衞、疫苗、經濟三個面向，三箭齊發對抗Delta變種病毒，大家居安思危，一定能夠關關難過、關關過！