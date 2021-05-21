韓國總統文在寅將於5月21日周五訪問白宮，白宮資深官員表示，拜登（左）跟文在寅（右）兩位總統將會談到台灣，而之後的美韓聯合聲明當中提到台灣的強度，將不亞於跟菅義偉的美日聯合聲明。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

韓國總統文在寅將於5月21日周五訪問白宮，成為繼日本首相菅義偉之後，第二位在拜登政府任內訪問白宮的外國領導人。白宮資深官員表示，拜登總統跟文在寅將會談到台灣，而之後的美韓聯合聲明當中提到台灣的強度，將不亞於跟菅義偉的美日聯合聲明。

白宮國安會於5月19日下午針對文在寅的來訪舉辦背景簡報會。被問到本次的美韓共同聲明，是否會如同上個月日本首相菅義偉來訪後發表的美日聯合聲明一樣，提到中國對台灣的動作。資深官員回應，具體來說會提到，也將會提到整體區域安全，以及維護和平與穩定。資深官員並表示，在強度上也不會比美日聯合聲明要來的輕，美國與韓國在印太地區共同面對的挑戰，都有相同看法。資深官員並說，美國、日本、韓國都面臨相同挑戰，而這些挑戰就包括中國。

4月17日美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行雙邊會談之後，在白宮玫瑰園舉行聯合記者會。菅義偉說兩人「談了台灣的狀況，以及新疆維吾爾自治區。日本與美國之間本來就有維持台灣海峽和平與穩定重要性的共識，而在本次會談當中也重申了此共識。」在之後發出的美日聯合聲明當中則寫著「強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題」。這是1969年之後，美日兩國領袖的聯合聲明首次納入台灣。

拜登政府資深官員形容美國與韓國是「鐵打的聯盟」（ironclad alliance），本次文在寅與拜登總統的雙邊會談將討論包括兩國共同價值觀、區域安全、科技、健康、朝鮮、氣候變化等廣泛議題。拜登總統也將強調他對韓國、東北亞和平安全繁榮，還有一個自由開放印太地區的堅定承諾。

而拜登總統的「重建美好」（Build Back Better）政策，強調鞏固關鍵供應鏈，推廣美國製造。本次也將有多位韓國科技業高管隨同來訪，將在韓國產業通商資源部長官文勝煜帶領下，與美國商務部長吉娜･雷蒙多（Gina Raimondo）跟美國科技業高管召開圓桌會議，屆時將討論有關電池、高階半導體，以及雙方如何在創新、建立供應鏈方面合作。

拜登政府的朝鮮政策審議已經完畢，美國願意透過外交與對話的方式，推進朝鮮半島無核化的目標。資深官員不願詳述拜登政府朝鮮政策的細節，也不願回應拜登政府對於前總統特朗普與金正恩的新加坡聲明，還有終結朝韓戰爭的說法，將採取何種作為，僅表示美國將採取有彈性的方式，而無核化是一個很清楚的目標，而即便在拜登會見文在寅之後，也不會公開列出朝鮮政策細節，而是與盟友、夥伴以及美國國會進行私下並謹慎的溝通。

拜登總統週五將頒發總統勳章給曾經參與韓戰的陸軍上校勞夫･帕克（Colonel Ralph Puckett Jr.），文在寅也將出席典禮。