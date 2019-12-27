每年的下半年，就是我對身體負責的時刻，因為我會安排一些檢查，諸如乳房超音波、乳房攝影、腹部及子宮卵巢超音波、子宮頸抹片、每五年的腸鏡或胃鏡檢查、驗尿、驗血等，每次預約過後檢查前，我都會先「胡思亂想」一番，腦裡都會把一些可能的狀況模擬過一遍，然後越想越害怕，越想身體越不適，一直到檢查結果出來，聽到醫生親口對我說「報告一切正常」，我心裡的那塊重重的大石才會放了下來。

以前我都是身體不舒服，才會去看醫生做檢查，後來每年會固定去醫院做身體各部位檢查的習慣，是始於1999年媽媽罹患乳癌開始。那時候覺得媽媽看起來身體很好，而且生命力很強健，怎麼一檢查出來就是乳癌第二期，還感染到淋巴，術後的化療及電療讓她受盡苦難，讓我既訝異又驚恐。

那段時間就因為經常陪媽媽治療與看病，看到許多年輕病患，也經常接觸到關於「早期發現、早期治療，存活率會比較高」的醫學常識，所以後來我也掛為媽媽看診及治療的Ａ醫生做乳房的檢查，因為Ａ醫生醫術醫德良好，對媽媽關懷倍至、耐心以對，護理人員也柔聲細語、做事貼心，讓她很有安全感，而我也感同身受，因此找Ａ醫生做檢查，讓我卸下心防，放心面對。

媽媽經過一連串的治療乳癌痊癒，後來她過世是因為另一種癌症的侵襲，發現已晚，救治無效而離開我們。媽媽患病後，讓我感受到善待自己身體、預防甚於治療的重要，於是之後的每一年，我必定找Ａ醫生做乳房超音波及攝影檢查，但每次去檢查，當躺上檢查台，等待醫生的時間，我的心跳都會跳得超標，緊張得好像要窒息一般，直到Ａ醫生說：「OK，沒問題，定期檢查就好。」我的心跳才慢慢恢復正常。

有幾年的檢查，不知道是哪裡出問題，每次找Ａ醫生檢查，當他手持超音波機器，藉由潤滑劑滑在每個檢查部位，當部位停留的時間久一點時，我都瞥見他緊繃的眉心，嚴肅的表情，接著從他口裡緩緩道出「這邊好像有點問題，三個月後再來觀察一下」這些字句時，我都會有種「人間即將邁向黑暗，我的人生快要走入谷底」的感覺，媽媽化療時的痛苦模樣，就會不自覺地跑進我腦海，對於「有希望的未來」這件事，我不敢再奢望。

以前我到醫院做健康檢查，都是隻身前往，獨自面對，但自從Ａ醫生說「檢查有問題」的那幾次開始，我不是找老公陪，就是請好友姿蘭和我一同前往，每每在診間外等待的時間，我口乾舌躁、心煩意亂、手汗直流、呼吸不順，整個身體的肌肉都緊繃得讓我無法想像，老公和好友雖然無法全然體會我內心的感受，但有他們的陪伴，我無助的心才稍稍有個依靠感。

還好老天保佑，每次的驚恐，總是以「虛驚一場」過關，後來我審慎思考「醫生緣」這件事，因為這些驚恐的經驗，已讓我在檢查的前中後，都造成身心重大的影響，不是A醫生不好，而是他的檢查方式不適合我，所以在100年，我決定尋覓一個跟我有善緣的醫生進行檢查，也有幸和施醫生結緣，他看診的方式親切、專業，檢查中會以輕鬆的聊天方式解除病患的恐懼感，多年來，每年一次的乳房超音波檢查，我都能以輕鬆無負擔的心情就診，就像要見一位一年一度的熟悉好朋友一樣。

去年看診時，施醫師就貼心地跟我說我住左營，他在北高雄的醫院也有看診，請我就近看診即可，於是今年我在他所說的北高雄醫院就診，也才知道現在的乳房攝影不用排時間，便利到可以隨到隨做，而且不用掛號費，更讓我驚訝的是，檢查結果可以郵寄也可以發簡訊方式通知，省去舟車勞頓，反覆就診的麻煩，這是給愛健康者的福音。我當然也把這些福利措施傳達同事與好友，希望能因為方便檢查，鼓勵更多朋友行「固定檢查保健康、先前預防甚治療」的健康檢查，對自己的身體狀況了解就如作戰一般，能未雨綢繆，預作準備，才能知己知彼，全盤掌握自己的人生。

前些日子因為腸胃不適，剛好去做乳房檢查，就順便看腸胃科，原本我想預約無痛腸胃鏡檢查，但看診的陳醫生講話中肯，建議真誠，他說：「妳腸胃不適，照胃鏡可以健保給付，只是會有點不舒服，何必花錢去做那個還要麻醉評估的無痛胃鏡檢查呢？」於是在他誠心和悅的建議中，我去做了有意識的胃鏡檢查。

那天的檢查，我頻頻作嘔，但是勇敢以對的我，還是忍住不適，大約十分鐘的時間就做完檢查。檢查過後在診間外等候了半小時左右，再進診間由醫師問診，醫師說檢查結果是胃發炎及胃食道逆流，要注意飲食、不要給自己太大的壓力，我看看時間已是中午十二點半，我問醫生：「您還沒去吃午餐哦？」他像長者一樣地以平和語氣對我說：「妳們已經等很久了，我如果去吃午餐，妳們不就要等更久，通常我會看完診才會去用餐。」「這樣三餐不固定，你們當醫生的會有腸胃方面的毛病嗎？」 「以前也會，不過知道怎麼調適，後來隨著年歲增長，看診的經驗也多了，自我調整心緒，腸胃的毛病就不再發生了。」相較於過去遇到語氣跟態度都不耐的醫師，陳醫師讓我覺得人間有溫情。

這兩件就醫的經驗，讓我了解到醫護溫馨善解的同理心，是締造良好醫病關係的來源，醫病兩造也會因此造就歡喜及互信的美麗人生。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台