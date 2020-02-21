陳永興「聽醫生講看覓」日前邀洪博學在微微笑廣播網預錄本周日將播出的電台節目。洪博學在訪談中特別舉其新書《朋友，去旅行吧》。中一篇描寫西鄉隆盛在台灣的故事。

NHK大河劇集【西鄉殿】（西郷どん）描述明治維新的元勛、最大功臣的末代武士西鄉隆盛傳，該劇連播時間長達一年，西鄉隆盛迄今備受日本國民景仰推崇。

本報專欄作家洪博學說：NHK西鄉傳，其中有一段就是西鄉來台灣，那時日人稱台灣為大島。該劇非常轟動！他並說：「西鄉隆盛來過台灣並有一子」。他將該段以「追逐末代武士的足跡」寫入新書《朋友，去旅行吧》。

陳永興「聽醫生講看覓」日前邀洪博學在微微笑廣播網預錄本周日11點將播出的電台節目。曾任報社總編輯並在社工心理衛生界具十多年長期服務的洪博學說，常看見憂慮症或焦慮症、繃緊神經、強迫…等患者，他總是鼓勵說：去旅行吧！他認為旅行不僅調整生活步調，尤其調整整個身體磁場。因為長期在一個地方會受那個磁場所影響，自己也跟磁場在互動，換一個環境有新的磁場或有新的感動。

洪博學在訪談中特別舉其新書《朋友，去旅行吧》。中一篇描寫西鄉隆盛在台灣的故事。他指西鄉隆盛在台灣認識一個原住民，他經由此線索進一步去探尋「西鄉隆盛之子」在宜蘭。日治首任台灣總督樺山資紀尚未就任前，就曾和西鄉隆盛二子、西鄉菊次郎來台探察，菊次郎在宜蘭擔任縣長時有找到其兄姓劉。西鄉菊次郎也認其為兄長並欲將其送回日本，但劉不願赴日....

西鄉隆盛來自薩摩藩，他是藩主島津齊彬非常欣賞的武士，島津交付任務給西鄉去大島探查，西鄉來到台灣在當前蘇澳一位原民的家，並因而認識一女，後來也產一子。

「當前日本神社前的兩個燈，就是荷蘭所留的荷蘭燈。」洪博學認為薩摩藩藩主島津齊彬，其實可說是西化的第一人，所謂荷蘭學最早的人就如引進荷蘭的燈等電氣化。洪博學說，他將該段以「追逐末代武士的足跡」寫入新書《朋友，去旅行吧》陳永興說，這有趣！有歷史地理與台灣關係，洪博學回：還有人文…..陳永興指因西方大航海，荷蘭人到日本到長崎，也到咱台灣如安平建城…..

更多精彩與完整內容歡迎周日上午11點「聽醫生講看覓」微微笑廣播網。

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