砍樹種電是國家發展綠能的豬隊友，基本上不證自明是錯誤的，根本不用政策辯論，最好直接喊停。

台灣要用力發展綠能的方向絕對正確；那些居心叵測，假借以核養綠想方設法要幫核電借屍還魂的退步力量，意圖置台灣人民於險境，民眾千萬不能被他們似是而非的美麗藉口所迷惑；台灣地處熱帶和亞熱帶，發展太陽能發電的方向完全正確，鄰國日本即使在北海道那麼高緯度的地方，都在利用太陽能發電，台灣日照充足，太陽能資源得天獨厚，更應該積極發展太陽能。

砍樹種電是來亂的嗎？

台灣平地沒種樹的土地還很多，好不容易樹木長大了，要砍樹種電基本上是鬼扯蛋；拜科技進步之賜，現在要蓋高樓很快，要讓小樹苗長成大樹則需要幾十年；所謂十年樹木，百年樹人；植樹和教育都不是一蹴可幾的；國家政策要推動綠能，下面規劃出砍樹種電，矯枉過正是來亂的嗎？

一定還有很多沒有種樹的土地或建築物屋頂可以種電；相關單位宜再用心找地種電。台灣的綠能產業已經慢慢做出成果了，台灣最大的危險是核電，其實並非全然否定核電，而是台灣地狹人稠，核電絕對不適合台灣，大家千萬要記得，不可再受騙了；發展綠能則需要集思廣益，太陽能和風能都是很好的選項，需要全民共同支持和指導，未來台灣還可以出口綠能產業。