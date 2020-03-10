中國去年12月爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），湖北省武漢市無預警宣布自今年1月23 日起封城，水、陸客運交通全部停運，在封城48天後，湖北省政府今（10）日公告，省內中、低風險地區人員持健康憑證「綠碼」全省通行，武漢市以外的高風險地區人員，也可憑「綠碼」與流入地採取「點對點」運輸方式流動。

湖北宣布封城以來，首度鬆綁全省交通封閉措施，湖北省政府今天在官網發布疫情防控指揮部通告，為落實分區分級分類分時差異化防控策略，推進企業復工復產和人員安全有序流動，決定開展湖北健康碼發放工作。

通告表示，健康碼分為「綠碼」、「黃碼」和「紅碼」，經比對核驗全省防疫數據庫中「四類人員」數據，對未查詢到的人員，發放「綠碼」，比對核驗為在管的密切接觸者，發放「黃碼」，比對核驗為確診病例、疑似病例、發熱病例、無徵狀感染者，發放「紅碼」。

通告指出，中、低風險地區持綠碼人員全省通行；高風險地區持綠碼人員，按照當地防控指揮部規定出行，縣域內通行規則由縣（市、區）防控指揮部確定，市域內通行規則由市（州）防控指揮部確定。

武漢市以外高風險地區人員憑綠碼與流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動，持黃碼人員不予放行，持紅碼人員按疫情防控要求由當地收治、隔離。