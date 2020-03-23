林書豪（左）為了金錢的利益嚴厲指責自己的祖國美國而諂媚中國，坐實了他常掛嘴邊的基督信仰中，警訓世人的「人的罪性」- 貪利貪名。圖／取自Jeremy Lin twitter

人在利益的關頭才能表現出其真性和宗教信仰的真誠！林書豪為了金錢的利益嚴厲指責自己的祖國美國而諂媚中國，坐實了他常掛嘴邊的基督信仰中，警訓世人的「人的罪性」- 貪利貪名。典型的中國文化中以宗教聖名，墊高自己的身份地位！

中國共產黨的所有一切都是政治的，林書豪為什麼不去追究今天共產黨的獨裁專制造成了這次的如同第三次世界大戰的瘟疫！為什麼川普為何怒改「COVID - 19 病毒」為「中國病毒」！如同波特蘭 NBA 球隊 Trailblazer 的球星 CJ McColumn 在林書豪乏人問津時，公開說：感恩吧，不知有多少球技不輸林的藍球球員在世界各地奮鬥一生賺不到林的十分之一（林在 NBA 共進 5千 3 百萬美金），也在青春過後消失在藍壇中！名人堂球員 Kevin McKale 在當休斯頓火箭隊總教練時對當時 Linsanity 評：人是有命的，像林書豪這種球技水平的，在農場聯盟中 （Development League ）有太多人，要有機會表現是不容易的。

不要忘了，世界每年都有許多從大學球隊出來的新星！當時多少人說，林的信仰讓上帝如此恩賜他！為什麼林在這麼多的機會中，一直坐冷板凳？因為他當控衞速度太慢，當射衞又命中率太低，防守時面對對手的後衞速度也太慢！資本主義的社會，對於一個人的市場價值的斷定是公平的，也因為美國是多元的社會，所以球隊願意以華人市場的角度來網羅他！夠了吧！在華人社會裏林也賺進了不少商業廣告費！感謝自己有幸成長於偉大的美國！