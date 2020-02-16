以水墨畫工筆為架構，繡花車針作畫筆，繡線為顏料，結合堆疊技法，范鳳琴總是能讓梅花繡作品栩栩如生、維妙維肖，並自1988年起連續三屆獲得傳統工藝獎肯定。如今她更開設工作坊，希望將這項工藝技術永續傳承下去。

就讀國小時，拿著父親回收的舊毛衣拆出毛線，再取附近宮廟的香當成棒針織毛線，是范鳳琴幼時難以忘懷的記憶，也是她對手工藝產生興趣的起始點。從小內向害羞的她，比起跟其他小孩玩樂，更愛自己一人安靜做手工藝。

結合刺繡與繪畫 開啟創作之路

國中時期，范鳳琴在家政課所做的刺繡作品，靈活生動的精巧手藝，讓家政老師一度誤以為是找其他人代做的，「我記得家政課最後拿到98分，因為有個地方要用粗針繡，但我只有細針，所以被扣分，但我已很滿足了。」范鳳琴笑談往事，除了開心還能感受到一些自豪。

因此，在家政老師介紹下，范鳳琴開始為工藝行代工，但始終是照著別人已預設好的圖樣完成作品，不是自己的創作。直到有一次在台北參觀梅花繡展覽後，范鳳琴終於確信融合刺繡與繪畫的技法，正是她最想要從事的創作。她便拜師學藝，不辭辛勞每天台北與桃園之間來回上課，一開始不習慣電繡車的操作方式與速度，一度想要放棄，但在同學與先生的鼓勵下，她還是堅持下去，或許與她從小超乎常人的耐心有關，這也是從事梅花繡工藝最需要的人格特質。



范鳳琴先打出野薑花線條草稿，再用電繡車繡上不同的色彩。圖／陳培峯

超乎常人毅力 堅持超越自我

談起梅花繡，范鳳琴靦腆笑說是打從心底喜愛這件事，以前白天要幫客人修改衣服、繡學號，她還是擠出時間做梅花繡。「有時忙到晚上9點多，想說再稍微繡一下，結果回過神來已經是凌晨1點！」范鳳琴十分樂在其中，而未注意時間流逝之快。

在越繡越得心應手下，范鳳琴開始參加工藝相關競賽，她表示並非為了比賽得獎才繡那些作品，而是有自己的堅持，她的作品從構圖、打樣、配色線到作品完成，耗費的時間從數月到半年以上都有，為了自我要求，她說「作品一定要比先前進步，我才會拿去比賽。」每次作品的呈現都要努力超越自己，是范鳳琴定下的目標。



為了呈現不同色彩與陰影，必須來回反覆刺繡，十分考驗眼力與耐力。圖／陳培峯

用心感受 生活俯拾皆美景

至於問到繡畫時，如何獲得創作靈感？范鳳琴毫不遲疑的說，定居在桃園後，生活周遭都是她繡畫的題材來源，「像是那幅就是我去觀音區看到的蓮花，這幅是巷口牆角開的酢漿草。」聊起掛在客廳一幅幅的作品，范鳳琴如數家珍。

數十年來，花草植物為范鳳琴最常創作的主題，「靜下心來觀察周遭，就會發現一花一草都有魅力。」也難怪她從不覺得靈感枯竭、創作瓶頸的時候，因為只要用心觀察與感受，生活處處都是美景，處處都是藝術。



以自家巷口酢漿花的繡畫耗時半年才完成，碎石子的立體感相當逼真。圖／陳培峯

※本文轉載自《桃園誌》No：56