童文薰律師在「童溫層」宣告：民進黨已經在11月14身屍橫街頭，正式死亡！圖／擷自童溫層影片

民進黨全代會11月14無異議通過：2022地方選舉6都和16縣市的提名權，攏歸濫權掩蓋「論文門」騙局的黨主席蔡英文。

童文薰律師在「 童溫層 」宣告：民進黨已經在11月14身屍橫街頭，正式死亡！

童律師用蘇格拉底之死，來診斷致到民進黨死亡的原因，是：人民無知。

我個人認為，民進黨會死遮緊，是因為咱台灣人忽視台灣民族主義，這當然嘛是出自無知。民族主義予爭取獨立建國的民族，不但敵我分明，無容易受敵人宣傳煽動，所以，過去蔣家政權雖講壟斷媒體，台灣人卻會曉「新聞顛倒頭看」，終久爭得某程度的民主化；民族主義嘛予爭取獨立建國的民族，痛恨外來侵略勢力的走狗買辦，造成投機者和動搖者的社會壓力，呣敢公然勾結、效忠外來勢力，予外來勢力無容易得著在地的支援。

蔡英文出身是赤藍權貴的政治「養女」，勾結赤藍權貴詐騙學位竄升，伊堅持維護外來的赤藍假「支那民國」民族壓迫體制，予赤藍反動勢力延續過去在台灣竊占的權位和資源有「合法性」，嘛予赤藍反動勢力有引進支那文化和推動「支那統一」的「正當性」，嚴重混亂台灣主體性和破壞台灣正常化。所以，蔡英文根本著是十足反動反民族的買辦，有民族意識的台灣人應該加呸喙瀾。

真濟台灣人，當然包括民進黨人，著是因為無台灣民族主義的理念，才會失去民族立場，沉淪在童律師所指出的「貪生怕死愛財」，呣敢起來反對蔡英文反動集團，反對怹勾結外來赤藍集團危害台灣安全，反對怹毀壞台灣人辛苦漸漸培養的民主法治根基。

台灣人著緊趕騙仙仔蔡英文落台，予台灣社會會當正常健康進步發展。蔡英文濫權掩蓋「論文門」騙局，已經重傷台灣社會，伊一日無落台，台灣著繼續沉淪墮落一日。有天真的台灣人講，反正伊閣兩冬著落台，台灣著會當重新振作回歸正途。錯了！民進黨已經死了！所有腐敗的統治集團，攏會用盡奧步，安排閣較腐敗的接班。

黃偉哲重新安置孫文銅像在台南公園，著是為著爭取2022被提名，率先向蔡英文表態：我會跟隨妳堅持支那國父是台灣人的國父，會跟隨妳維護非法的外來假「支那民國」，繼續將台灣綁死在支那，討好赤藍反動集團和還在發展軍武準備併吞台灣的支共綁匪，當然，嘛會堅持無撕破妳的博士學位是假的、是騙的。

黃偉哲無尊嚴的見笑舉動，不幸，將會帶動投機民進黨政客，公開表態倒向蔡英文反動反民族集團的骨牌效應！閣較腐敗反動的接班，等要來捏死台灣人出頭天的生機！

連美國著真清楚自覺，怹會愈來愈困難阻擋，支共綁匪逼台灣管理當局，簽「和平協定」投降。台灣人必須覺悟：咱單純靠任何硬體武器，終久攏無法度嚇阻支共綁匪的侵略併吞，因為蔡英文將假「支那民國」的國防，交由自認是支那人的赤藍將領指揮，並呣是掌握在真正要保護台灣的台灣人手內。所以，除了像波羅地海人、克羅埃西亞人、愛爾蘭人、芬蘭人等，振作民族主義自立自強，掌握有利時機獨立建國，其他無藥通救。