今（23）日是小年夜，蔡英文總統發表「農曆春節談話」，除了祝大家新年快樂外，也提醒大家，過年期間訪友拜年，防疫工作不可少，政府也會持續做好防疫相關工作；此外，選舉結束了，國家要繼續向前行，跟家人相聚時，不管大家電視想看哪一台，「要記得我們都還是一家人。」

蔡英文在影片中跟所有的台灣人民，以及全世界的華人朋友拜早年，並感謝現在還在崗位上努力的國軍、警消、海陸空運輸的駕駛，機場工作的同仁，還有醫護人員，「因為有你們，木讓全體國人可以有一個方便、安全的年假。」

蔡英文表示，農曆新年是台灣人民跟全球華人最重要的節日，並分別用台語、中文、客家話祝大家「恭喜發財」、「新年快樂」、「鼠年行大運」，也以粵語祝大家「大吉大利」。

她說，台灣剛完成一場大選，台灣人民用民主投票的方式，選出了自己的總統，「用我們的方式，向全世界發出民主自由的光，向華人世界發出尊嚴希望的光」，現在選舉結束了，國家要繼續向前行，今年吃年夜飯的時候，不管大家電視想看哪一台，「我們都是一家人」，只要家庭和諧，國家就會團結。

此外，蔡英文也透過臉書拜年，全文如下：

今天是小年夜，先祝大家新年快樂！

大家可能都已經回到家，或者正在返家的路上。我要特別感謝現在還在崗位上努力的國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁，還有醫護人員。因為有你們，才讓大家可以有一個方便、安全的年假。

我也要再次提醒大家，過年期間訪友拜年，要注意勤洗手，搭乘交通運輸工具，要注意衛生管理，防疫工作不可少。政府也會持續做好防疫相關工作，對於疫情的發展也會密切注意。大家若想了解最新的防疫資訊，請以政府發佈的資訊為主。防疫沒有假期，也請國人放心。

不久前，我才跟大家說，這個月我們要回家兩次，一次為了台灣投票，一次為了家人團圓。我們已經一起完成了一場大選，現在選舉結束了，國家要繼續向前行，無論如何，今年回家跟家人相聚時，不管大家電視想看哪一台，要記得我們都還是一家人。只要家庭和諧，國家就會團結。

祝福大家鼠年平安、事事順心！

影片：蔡英文總統「農曆春節談話」



影片來源：總統府