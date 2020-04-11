WHO秘書長譚德塞日前在記者會上抹黑台灣歧視他，WHO又宣稱沒有收到台灣在去年12月31日提出武漢肺炎會人傳人的示警，對此，指揮中心回嗆，WHO斷章取義。圖/取自WHO推特

世界衛生組織(WHO))秘書長譚德塞因領導無方，親中立場造成武漢肺炎疫情在全球肆虐，受到各國指責，為了轉移焦點，竟將矛頭對準台灣，抹黑台灣對他種族歧視，接著竟又否認，台灣曾示警武漢肺炎可能人傳人，指揮中心嚴正駁斥「WHO斷章取義」，強調台灣雖未明確說出「會人傳人」，但有說明非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人的可能。

武漢肺炎疫情造成歐美公衛體系幾乎崩潰，數以萬計無辜民眾傷亡，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前向中國嗆聲，強調台灣在12月31日便試圖警告世界衛生組織（WHO）2019冠狀病毒疾病可能人傳人，但中國卻直到1月20日前都還否認疫情已發展為人傳人。

外媒報導，WHO在1月14日聲明指沒有人傳人跡象，也就是並未將台灣提供的示警資訊傳達給世界各國。意外的是，WHO回給《法新社》電子郵件，指稱去年12月31日收到台灣當局的電子郵件，「在這封郵件中沒有提到人與人之間的傳染」。WHO堅稱，已要求台灣當局說明，「但我們仍沒有收到台灣的回覆」。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者電訪時強調，「WHO斷章取義」，WHO並未揭露台灣通報的完整內容。他說，疾管署去年12月31日透過社群媒體得知中國武漢發生至少7例非典型肺炎病例，中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病。

莊人祥說，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當警惕，因此12月31日立即以電子郵件通報WHO國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

莊人祥指出，由於當時疫情資訊不明朗，各種傳聞不斷，雖未在電郵中明確說出「疫情會人傳人」，但有特別提及非典型肺炎的特性，以及中國的病患均隔離治療，強烈暗示病例有人傳人的可能性，以利世衛高度警覺；但WHO回信稱：「已將資訊轉給專家同仁」。

莊人祥說，1月中旬台灣派專家到武漢了解疫情狀況、防疫作為以及病患暴露史，驚覺當地早已出現群聚事件，也正是那一次才讓外界才了解到，疫情早已出現所謂「有限度人傳人」。莊人祥表示，擬在今天(11日）指揮中心記者會公布給WHO的電郵。