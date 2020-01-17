基督教迫害監察組織「敞開的門」（Open Doors）本週發佈《2020年全球監察名單》，名單列舉全球打壓基督教徒最嚴重的50個國家。今年報告特別指出中國迫害基督徒情況更加惡化的趨勢，表示中國政府利用科學技術，加強對人民監控的力度。

美國之音報導，美國國務院負責民主人權和勞工的助理國務卿羅伯特•德斯特羅（Robert Destro）出席15日報告發表會時表示，美國重申致力於保護所有人的人權和基本自由的承諾，包括享有宗教自由的權利。

今年報告特別聚焦中國日益惡化的基督徒處境、以及科技在其中發揮的作用，「敞開的門」組織CEO大衛.柯里（David Curry）在報告中開宗明義寫道，他最近造訪北京期間，發現他無時不刻都在閉路電視的監控下，他也不確定他的旅館是否遭到錄影錄音監控，而這就是中國基督徒面臨的處境，他們不斷受到政府監控，政府要確保他們不會亂來，確保耶穌不會和國家的意願互相衝突，「這就是該組織每年追蹤的迫害基督徒的形式之一。」

中國去年在這份名單中排名27，今年退步到23，該組織援引美國CNBC頻道的統計指出，中國大約有4億1500萬攝影鏡頭，這個數目還在增加，同時，中國廣泛使用人臉識別軟體，並制定購買手機需掃描臉部的法律，這些新技術讓中國政府在追蹤民眾上更有力。

此外，該組織表示，中國政府正在全國範圍推動「社會信用體系」，有消息指出，有社群預計對他們所稱「非法散播基督教」的人士進行懲罰，該組織擔憂中國政府以監控技術配合社會信用體系的做法，將使中國基督徒的處境更為艱難。

報告提到，中國基督徒面臨來自共產黨的壓迫，政府試圖將所有宗教「中國化」，要求包括基督教在內的所有信仰與共產主義的詮釋保持一致，政府對信徒施加的壓力日益升高，包括採取更多監控、控制和限制，該組織表示，若教會或牧師被認為過於敢言或有政治目的，他們可能被監控甚至受到監禁。

幾個星期前，中國法庭判處牧師王怡9年監禁，罪名是顛覆國家政權和非法經營，引發國際關注，王怡被認為是中國最有影響力的牧師之一。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上發文，他對王怡被以羅織的罪名秘密審判感到震驚，呼籲北京立即釋放他，並結束對基督徒和宗教群體成員不斷加劇的壓迫。