網路上大量以食品冒充藥品的偽廣告，泛濫成災，害人不淺。衛福部雖然被武漢肺炎搞得焦頭爛額，但對騙錢害命的虛偽醫藥廣告，還是不能有法律「假期」，應該依法嚴格管一管騙錢業者及違法網路廣告商。(圖/擷取自網路)

近幾個月來，也許總統立委大選進行得如荼如火，選後卻又有中國武漢肺炎橫空出世，偷偷降難於中國湖北，並且由於中國隱瞞疫情，遂歩擴散於世界各地，無遠弗屆，致政府主管機關無暇他顧，網路上出現大量以食品冒充藥品的偽廣告，可説雨後春筍丶泛濫成災。這些偽廣告不約而同，主打以各類食品可以「降血糖」甚至「控三高」，通關密語是「5.8」或「6.0」，此撲天蓋地的偽醫藥廣告，除了騙錢之外，最恐怖的是勢將危害為數眾多的糖尿病及相關患者的健康，甚至生命安全，衛福部雖然被武漢肺炎搞得焦頭爛額，但對騙錢害命的虛偽醫藥廣告，還是不能有法律「假期」，縱放包庇，應該依法嚴格管一管騙錢業者及違法網路廣告商了。

眾人所知，食品和藥品有莫大差別，中藥也不得摻混西藥，否則以偽藥論處。我國法令規範周全，在食品安全衛生管理法中，禁止食品標示丶宣傳或廣告，誇張丶易生誤解或宣稱療效，前者可處罰四萬元至四百萬元，冒充宣稱療效，更可處六十萬元至五百萬元，罰責不可謂不重，但徒法不足以自行，各級主管機關怠忽職責，以致暴利之所趨，混水摸魚丶亂象叢生，可謂公然拿人命開玩笑。

台灣淪為「洗腎」王國

目前網路以食品偽稱有療效者，以「降血糖」和制「三高」為最大宗，宣傳產品以「有機無花果乾（茶）」丶「桑椹」丶「雞角刺（玉山薊）」丶「苦瓜胜肽」丶「金絲皇菊」丶「前列舒茶」⋯⋯從宣傳用語及圖片來看，全部夾雜中國簡體字及用語，可見委刋者皆為中國不肖業者，用什麼「老中醫祕方」或「白袍醫生」大做「一頁式」廣告，能騙則騙，能撈則撈，講得天花亂墜，置國人健康及生命於不顧。花錢事小，誤信療效，延誤正當醫療致拖延病情，以致藥石罔效，那才是大事，很難相信已進入開發中國家的台灣，在有嚴格法律規範下，網路上還是充斥「騙死人免負責」的虛偽廣告，哀哉！這也是向所為人民詬病政府體系行政效率不彰的明證。

至於傳播業接受刊廣告，也有如實登記並供查核的規定，違者處六萬至卅萬罰款，拒停刋不實廣告，更可處十二萬至六十萬罰款，並可按次罰，但是形同俱文，衛福部食藥署和各地縣市政府，並沒有以「檢肅取締」虛偽網路藥品廣告為「己任」，以致假廣告泛濫成災，依法取締處罰的成績，雖沒有正式報告統計，但應是「零蛋」最為可能，因為從不見有司主管單位宣揚其「政績」啊！零蛋怎麼宣揚？當然也助長虛偽業者為賺黒心錢而「有樣學樣」的氣焰！

大選已結束，武漢肺炎固然嚴重，一碼歸一碼，也不能當做讓不肖業者肆無忌憚的藉口，須知台灣「洗腎」病患可能為世界第一或前茅，民眾再誤信無花果乾等，能控制血糖丶代替胰島素的假廣告，甚至當控制「三高」的有效藥品，恐怕更加重病情，衛福部食藥署和縣市衛生局，都猶在尸位素餐嗎？