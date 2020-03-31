觀光局主秘要求駐機場旅客服務同仁接待其子返國還喝咖啡，導致桃機旅服員工及其5歲小孩雙雙確診，行政院院長蘇貞昌今天被問及此事，板起臉回應， 「這官員看起來枉費政府再三要求防疫一定要到位」。示意圖，非當事人/取自桃機臉書

觀光局主秘要求駐機場旅客服務同仁接待其子返國還喝咖啡，導致桃機旅服員工及其5歲小孩雙雙確診，引發喧然大波，交通部火速將該主秘拔官降職，行政院院長蘇貞昌今天被問及此事，板起臉回應，「這官員看起來枉費政府再三要求防疫一定要到位」「非常不該，這種官場陋習早就該改」。

觀光局桃園機場旅遊服務中心員工，因在機場接待觀光局主秘的兒子喝咖啡，遭感染武漢肺炎，還將病毒傳給了家中5歲幼兒，一連串的防疫破口，導致5歲孩童的幼兒園停班，17人居家隔離。後又傳出，這名主秘去機場接兒子並無提出正式假單，遭疑翹班外出辦私事。

交通部長林佳龍得知後，大為震怒，除了深夜在臉書發文痛斥主祕的兒子及同仁疑似公器私用，昨天下午也火速撤除這名主秘的主管職務，降調接受調查，而未請假去接兒子的部分則移交考績會議處。

行政院院長蘇貞昌今天到立院備詢前被問及此事，他非常不悅的說，「他不知道還有這種人在機場服務，他多次自己去機場接送女兒，從來不知道有這種單位，居然還要接待官員家人、孩子，都非常不該」，「應該痛改，官場陋習早就該改」。

蘇貞昌表示，這官員看起來枉費政府再三要求防疫一定要到位，官員本身不但知道孩子狀況，孩子沒到位，他也沒到位，還到立法院、部裡開會，影響重大，這方面的錯，造成這麼大的傷害，「非常不該，交通部已經明快處理」。