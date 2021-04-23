四百多年前，這是一壟壟沙洲所砌成的月牙灣兒。沿著紅髮人所蓋的城堡上行，是一堆一堆的沙丘（叫做鯤鯓），像極了排排羅列的大鯨魚。於是，就從一鯤鯓、二鯤鯓、三鯤鯓一路向上走，抵達了熱鬧的市鎮。每日，要抵達市鎮，就必須渡著船兒，迎著拍踏的浪濤，往更內陸走，才能著陸。

早先，這片海域，是西拉雅族的故鄉。沿著海岸邊，順著太陽光，可看到清澈見底的海水。虱目魚兒優游在淺海的沙灘邊緣，偶爾探出頭來，張望著藍藍的天際線，好不快活！西拉雅人，用著魚叉，對準魚兒的頭部，奮力一擊，昏了的虱目魚，是今晚的桌上餚。晚間，在高腳屋的上頭，伴著火光與歌聲，開桌啦！

這裡，抬頭可見巨大的樹林，以及隱藏在樹叢後頭的梅花鹿兒。西拉雅人，是這塊土地的主人！紅髮人，雖然來到這兒做買賣，卻也十分尊敬西拉雅人，並以福爾摩沙人稱呼他們。當時，整個台南，都是西拉雅們。白天，男孩出外狩獵、女孩在家耕織；晚上，大夥歸來。倚著斜陽的紅光，將白天捕獲的生鹿肉、醃製虱目魚，配著米飯，放置在火堆前，就是可口的一餐了！



西拉雅人，是這塊土地的主人！圖／黃宗玄翻攝自蕭壟文化園區

每個文明的起源，都有一條長河。歷史的長河，會記得時間走過的點點滴滴！西拉雅人，順著北線尾（現在的四草）的水域，一路向上，在鹽水溪與曾文溪的流域邊，駐紮，並落地生根.... 溪流的兩岸，有著點點白白的菅芒花，由中游一路往上游蔓延。遠遠看去，像是雪花片片，又像是海波浪一般高起又低下！



西拉雅人，順著北線尾（現在的四草）的水域，一路向上.... 圖／黃宗玄攝

在台南的每個人，或多或少，都是西拉雅們。由紅髮人出資，吸引了眾多黃皮膚的黑髮人。乘著船兒，前仆後繼地抵達福爾摩沙，想在這兒掏金！許多黃皮膚的黑髮人，披荊斬棘、耕作田地、狩獵鹿皮、種植甘蔗。藉由勞力，出口鹿皮與蔗糖，換取較高額的報酬。獨身的他們，有些娶了西拉雅女孩，並定居了下來....



藉由勞力，出口鹿皮與蔗糖，換取較高額的報酬。圖／黃宗玄翻攝自蕭壟文化園區

黃皮膚的黑髮人，不似西拉雅人如此樂天知命，他們較為汲汲營營。農耕社會的傳統，有土斯有財，讓黃皮膚的黑髮人，一股腦地以蒐集土地、類積財富為樂。不夠、不夠、不夠，更多、更多、更多.... 然而，這樣與西拉雅人格格不入的思維模式，逐漸壓縮了西拉雅們的活動空間，只能一直退、一直退、一直退....



汲汲營營的黃皮膚黑髮人。圖／黃宗玄翻攝自蕭壟文化園區

不過，西拉雅人的傳統與習俗，並沒有隨著時間而消失。而是融入在現今的生活當中，像是常吃的破布子，男方向女方提親等等.... 許多所謂的遵循古禮，其實包含著黃皮膚黑髮人與西拉雅們，共同的生活習慣，民俗信仰，一代又一代，傳遞了下來。所以，禮數也越來越多，越來越廣....



恰似諾亞方舟的西拉雅人船隻。圖／黃宗玄翻攝自蕭壟文化園區

紅髮人，用羅馬文，讓西拉雅語，有了生命！西拉雅人，開始讀起了紅髮人的聖經；紅髮人，用羅馬文，記錄西拉雅人的生活模式。開始了，38年的和平共處時期。西拉雅人，繼續在自己的天地裡，用著同樣的模式生活！黃皮膚的黑髮人，破壞力大得多，一點一滴，西拉雅們，與這片海域，離得越來越遠了....



2019年的這片海域—台江內海。圖／黃宗玄攝

走在現今的台南。除了紅毛人留下的古城堡外，黃皮膚的黑髮人留下眾多的生活遺蹟，逐漸滲入了福爾摩沙。最常見的，就是隨處可見的廟宇、迎神賽會、武廟、延平郡王祠等等.... 黃皮膚的黑髮人與西拉雅們，慢慢地將台南著成七彩的顏色，在陽光的照射下，暈開了閃亮亮的光澤，轉入了時光的流裡，擴散....



多元的台灣。圖／黃宗玄攝自安平古堡