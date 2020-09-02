在中國加緊對台北施壓之際，美國正在調整對台政策，同時解密了有關對台軍售的電報。

美國政府進一步澄清，華盛頓的「一個中國」政策與中共對台的主權聲索不同。

美國國務院一位高級官員星期一表示，美國最新的舉動不是政策的偏離，而是華盛頓對長期執行的「一中」政策進行巨大調整的一部分。

美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）星期一通過視頻對美國傳統基金會發表講話時說，「美國長期執行一中政策。這與中國共產黨聲稱對台灣擁有主權的『一中原則』不同。美國方面對台灣的主權問題不持立場」。

台灣表示，將繼續加強防禦能力。台灣同時感謝美國對台灣安全的堅定承諾。中國官員在北京敦促美國停止提升與台灣的關係。

美國與台灣正在開始新一輪雙邊經濟對話。台灣上星期宣布計劃取消對美國豬肉和牛肉的進口限制。有些專家認為，這次對話是朝美台之間的自由貿易協定邁出的一步。

美國傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）星期二對美國之音說：「新的經濟與商業對話很了不起。但對話應該被視為是朝自由貿易協定方向的努力。我們依然需要一個自由貿易協定。對話是處理議題的渠道，包括勞動力水平、能源供應和供應鏈安全等問題，這些都不在自由貿易協定談判的傳統範圍以內。」

美國同時公佈了兩份外交電報的內容，包括1982年的對台軍售以及華盛頓對台灣的「六項保證」。「六項保證」被視為是廣為人知的秘密。中國強烈反對美國對台軍售。

史達偉說，回顧像這樣的歷史極為重要，「因為北京有一個習慣要扭曲它，因此我們應該盡可能經常回去查閱那些事實。」

其中一份電報指令表示，美國的首要關切是維持台海和平。電報因此認為，對台軍售的數量和質量將完全取決於中國構成的威脅。美國在台協會說，這份備忘錄最後指出「這個最終的保證：美國對台軍售將會繼續」。

根據美國前總統雷根領導的政府提出的對台「六項保證」，美國不同意對台軍售之前需要與北京磋商，也不同意在台灣主權問題上持任何立場。美國同時保證永遠也不會強迫台灣與北京談判。

專家指出，美國這次儘管不是在對台關係問題上設置新的先例，但利用解密1982年的電報來表達這些保證似乎是新舉動。

華盛頓戰略和與國際研究中心中國實力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）說，「他們很少公開提到六項保證，所以這是想提升它們的重要性」。

葛萊儀對美國之音說，「解密這六項保證讓美國有機會突出對台灣的承諾，顯示台灣是個可靠夥伴」。

華盛頓布魯金斯學會外交政策研究員何瑞恩（Ryan Haas）說，史達偉比過去「更加清晰地公開」展示了長期政策的內容，但他並沒有偏離美國在台海關係政策上的任何要素。