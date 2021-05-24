作者指出，台灣製造武漢肺炎疫苗，有效最重要，根本不需要WHO或其他組織認證，能夠救命才是最主要考量，甚至是唯一考量。示意 圖／擷自公視新聞影片

本人曾在今年2月26日於《民報》專文〈 呼籲蔡總統籌組疫苗國家隊 〉現在台灣防疫工作出現破口，疫苗研發和製造更加重要和急迫，台灣有許多成事不足敗事有餘的舔共政客名嘴藝人台商醫師教授，如果國家交給他們，台灣就完蛋了；現在政府更應全速前進，排除一切障礙，整合一切資源，不管一切嬉笑怒駡冷嘲熱諷，鴨子划水，嚴守秘密，台灣疫苗國家隊拚了就是；疫苗是對抗病毒的救命仙丹，不是用來賺錢的，是用來救命的；所謂救人一命勝造七級浮屠，台灣疫苗國家隊只許成功不許失敗。

台灣製造武漢肺炎疫苗，有效最重要，根本不需要WHO或其他組織認證，能夠救命才是最主要考量，甚至是唯一考量。

過去一段時間，有太多阿薩布魯的專家學者醫師教授到處危言聳聽，造成台灣防疫工作的嚴重困擾。

藥有效沒效最重要

試問：你的家人患重病，急需特效藥治療，現在7月可能就可以做出新藥，竟然有人吹毛求疵，雞蛋裏挑骨頭，質疑這個藥未來可能無法賣給隔壁鄰居！這不是頭殼壞去，什麼才是頭殼壞去！藥有效沒效最重要，第一考量從來就不是能不能賣給别人？防疫作戰更要知道輕重緩急，不能心中只想出售和賺錢，如果藥有效又沒有副作用，有沒有WHO認證又有什麼關係呢？外國政府會半夜提著燈籠排隊來買！

1971年聯合國通過2758號決議案，要將蔣介石的代表從聯合國趕出去，台灣沒有聯合國的認證已經50年，我們不是活得好好的！

台積電的晶片需要WHO認證嗎？WHO一點都不重要好不好！國人對於台灣製造疫苗深具信心，我們要求政府籌組台灣疫苗國家隊，日夜趕工製造台灣疫苗。

台灣疫苗是不賣的，救台灣人命最重要，沒有中華民國國籍的人，未來可能需要慢慢等才輪得到他們。