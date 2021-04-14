美國智庫哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）計劃頒獎給台灣總統蔡英文，但據報導遭到論壇主要資助者加拿大政府反對，並以拒絕提供該智庫贊助資金予以施壓，消息傳出後引發加拿大政壇極大爭議，儘管加拿大國防部長已否認將撤銷贊助，但仍然遭到批評，指杜魯道政府對中國過於軟弱、討好中國。

美國網路媒體Politico引述多名消息來源報導，總部在華盛頓的哈利法克斯國際安全論壇去年底決定頒獎給蔡英文總統，以肯定她「在中國無情壓力下堅定不屈」的表現，但這個決定遭到論壇主要資助者加拿大政府的反對，並威脅如果頒獎給蔡英文，加拿大政府將撤回對論壇的支持和資金。

這個為紀念前美國聯邦參議員約翰·馬侃（John McCain）的榮譽獎自2018年設立以來，前兩屆獎分別頒給協助中東難民的希臘萊斯沃斯島人民及為爭取公民權利的香港抗議者。報導說，2020年第3屆給蔡英文頒獎的決定已獲得馬侃夫人，也是論壇董事會成員辛迪·馬侃的同意，但在加拿大政府的表態後該論壇已陷入兩難，「現在的問題是，論壇自己是否決定抵制加拿大政府而頒獎給北京的頭號目標。」

這篇報導在加拿大政壇及輿論界引發極大爭議，在星期一晚間的加中關係特別委員會中，保守黨眾議員約翰·威廉森（John Williamson）為此事向出席會議的加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）提出質詢。

石俊否認將對論壇撤銷資助，並強調他認為在加拿大新斯科舍省的哈利法克斯舉行的論壇不僅提供了「獨特對話」的機會，也為當地帶來許多經濟效益，國防部會持續資助這個論壇，甚至也在考慮可能將它擴大。

石俊並未提到是否對頒獎給蔡英文施壓一事，但他將論壇位於華盛頓總部的哈利法克斯安全論壇智庫與「在哈利法克斯舉行的」論壇活動加以區隔，還表示不懂為何威廉森要質疑國防部對論壇的資助問題。這個說法引發威廉森不滿，並批評自由黨的杜魯道政府是以馬侃頒獎給蔡英文為藉口，來縮減對這個由加拿大保守黨人士參與啟動的智庫的資助，「以維持你們與北京的緊密關係」。

加拿大渥太華大學台灣研究講座及社會學教授史國良（Scott Simon）在接受美國之音採訪時表示，杜魯道政府或許有兩個麥克仍然被中國關押的顧慮，但如果真的以撤銷資金來干預哈利法克斯安全論壇的頒獎，那會是「very shameful（令人感到羞恥）的事」，因為一個健康民主體制的政府不應該去干涉民間組織的活動，也不能禁止他們頒獎給誰。

史國良認為，杜魯道政府是在「主動說出中國想要聽的話」，對中國釋放友善的信號，即便受到反對派的抨擊，但對加拿大今年晚些時候的國內選舉影響不大，因為「中國大使館會注意到，中國外交部也會注意到，但如果在（加拿大）國內，如果你今天去街上問任何一個老百姓，大概他們都不會知道這回事，所以我覺得影響不會很大。」