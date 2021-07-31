高大成，1950年11月20日出生於台南市，他父親高光清在台南開設高眼科，家境良好，但高大成個性好打不平見義勇為，學生時代就不是乖乖牌。高中讀善化中學時，因與人打架而面臨退學處分，他父親原本到校準備接他回家，後來學校改為留校察看，他才能夠畢業，父親也請了家教在家加強他的功課，之後他考上中山醫學院醫學系。畢業後前往日本京都大學進修，對法醫學產生興趣，獲得醫學博士學位。返台後他回母校擔任法醫學科副教授，也擔任台灣高等法院檢察署法醫中心特約法醫師，和台灣台中地方法院檢察署特約法醫師。在擔任法醫三十多年的時間當中，他參與解剖的遺體超過一萬例，親自操刀的多達四千例，是國內知名的法醫師，曾參與過不少社會矚目的案件，例如台中耕讀園槍擊案，6歲女童娃娃車熱死案件，最引起社會爭議的是2005年台中市長選舉時，高大成和12位醫師共同公開胡志強市長的病歷，引起社會正反兩面的熱議。

2013年7月台灣發生陸軍下士洪仲丘在軍中被虐死的案件，家屬邀請高大成參與解剖，高大成在媒體前沉痛表示第一次看到這麼強壯的孩子被操到熱衰竭、橫紋肌溶解致死，軍方不能說沒有責任。這種直白的言論當然造成軍方的壓力，也引來一些麻煩，高大成向媒體自爆說：「有人警告他開車小心一點」又說：「他的手機被監聽」「我以後不要管閒事了，我太太是日本人，在台灣無親無故，難道要她一個人抱我的骨灰罈回日本？」這些聳動的言論讓他聲名大噪，但他這種率直個性也引起一些官方的抵制，2013年9月的大埔事件抗爭戶之一的張森文，疑似輕生，高大成接受家屬委託參與解剖，結果檢察官要求他簽署保密切結書，不得對外發言，讓他極度不滿。2015年6月12日成功嶺替代役男陳乃斌於割草勤務時突然暴斃，台中地檢署安排於6月15日要解剖遺體查明死因，家屬要求高大成陪同解剖相驗，卻遭到檢方拒絕，他極度不滿於臉書上痛批司法單位違反人權。2017年3月爆發的南港小模姦殺案，兇手程宇指控女友梁思惠在案發現場，應為共犯；但高大成根據案發現場跡象，於次日就對外公開聲稱可能程宇是單獨犯案的推論，後來檢方調查真的發現梁思惠當時確實不在現場。網友驚嘆稱他為「神預測」，其實高大成只是憑他的法醫專業的豐富經驗做出邏輯的推論，事實上他在法醫工作有許多貢獻，曾於1990年獲頒法務部長獎，2000年他也獲頒臺中市特殊貢獻醫師獎，2016年獲頒「台灣醫療典範獎」。

高大成除了擔任最愛的法醫工作，他也在台中市北屯區開設診所服務小兒科和皮膚科的病患，他有關法醫方面的心得出版著作《名探法醫高大成科學辦案》（2004年）、《重返刑案現場》（2006年）、《法醫高大成科學探案》（2012年增訂），有興趣的讀者可以參考名法醫如名探辦案的精彩內容。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集