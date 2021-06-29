中國經濟，ITIF主席阿特金森（Rob Atkinson）指出，中國已將保護性市場政策和經濟恐嚇結合起來，以實現其國內目標並抵禦外國競爭。示意圖／擷自ITIF、Pixabay，民報合成

政策專家表示，西方民主國家應該建立一個貿易上的北約組織，在中國利用經濟脅迫獲得政治利益時，團結一致懲罰中國的經濟霸權行為。

華盛頓智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）和英國保守派議員成立的中國研究小組（China Research Group）委託編寫的一份報告提議，西方民主國家應該成立「民主國家聯盟條約組織」（Democracies’ Alliance Treaty Organization）以對抗中國。

根據這份報告，這個以貿易為基礎的聯盟將效仿北大西洋公約組織的條例，在任一成員國受到中國的經濟脅迫時，其他成員國將無條件統一採取報復措施。

這份報告展現了西方民主國家的鷹派議員正就如何應對中國經濟脅迫的協商，可能會影響更多政策制定者的觀點，在不久的將來對中國採取更為強硬的立場。

報告作者、ITIF主席阿特金森（Rob Atkinson）指出，中國已將保護性市場政策和經濟恐嚇結合起來，以實現其國內目標並抵禦外國競爭。

特金森認為，在中國的國家資本主義體系中，中共和企業之間的配合使中國政府能夠補貼其商業翹楚進入外國市場，迫使外國公司參與技術轉讓以換取市場准入。同時，中共努力影響全球標準機構，試圖鞏固中國在制定技術標準領域的主導地位。

他表示，中國的國家資本主義模式和經濟遊戲規則已被證明是強大的。志同道合的民主國家必須有自己的戰略，建立在每個國家的技術優勢上，以確保他們能夠在經濟和技術上競爭和繁榮。

按照這份報告的設想，如果中國威脅要禁止中國學生到成員國留學，那麼所有成員國都將拒絕接受中國留學生；如果中國將成員國的公司列入「不可靠實體清單」，那麼其他成員國應該限制從中國公司的進口。

報告稱：「歡迎任何民主國家的加入，包括台灣。但如果任何成員國在組織決定後沒有採取必要的措施進行回應，他們將失去成為會員資格。」

這份報告的背景是，中國憑藉經濟實力的不斷壯大，開始利用經濟脅迫來達到政治目標，特別是威脅西方民主國家不要在人權等問題上挑戰中國。

最明顯的例子是，在澳大利亞要求對新冠病毒起源進行獨立調查後，中國對澳大利亞採取了一系列貿易制裁措施，兩國的關係進一步惡化。

歐洲議會對華關系代表團團長比蒂科弗（Reinhard Bütikofer）周一在中國研究小組舉辦的一場討論上表示，西方長期忽略中國的經濟侵略行為，僅在迫不得已的時候防守，缺乏政治上的協作進行有效的反擊。

他說: 「這是一個政治問題。對中國試圖對澳大利亞進行的貿易脅迫，其回應不應該是貿易回應，應該是政治回應。」

隨著中國的經濟脅迫越演越烈，更多民主國家開始意識到威脅，並且呼吁挑戰中國威脅以公平為基礎的國際貿易秩序的行為。

在本月中旬結束的北約峰會上，三十個成員國在聯合公報中表示，中國對基於規則的國際秩序以及與北約有關的領域構成「系統性挑戰」，並呼籲採取聯合措施。

但值得注意的是，中國往往對歐盟等西方經濟體採取各個擊破的策略，擅長許諾經濟利益來換取具體的政策優惠，如何團結西方各個經濟體將成為挑戰。

以歐洲最大的經濟體德國為例，上述報告作者阿特金森在周一的活動上坦言，德國一直在捍衛民主價值觀和與中國的經濟交往中走鋼絲。

他說：「德國害怕失去對中國的汽車出口。現在是德國為自由貿易、民主和人權站出來的時候了。我們能夠做到這一點（目標）的唯一途徑是，像德國這樣的國家加入到將這些價值觀放在議程首位的國家中。」