「我想很多人認為運動是四肢發達、頭腦會簡單，其實這是錯的。」高雄名校五福國中校長陳宗慶說：「會運動的人，頭腦一定不會簡單，因為要懂得戰術」。

根據專家學者研究，運動會讓人家頭腦越活化、更聰明。可以使生理、心理更成長、更健康！

「手機少用，多運動」！陳宗慶強調多運動，腦袋進步，但一定要記得「手機少碰」。在課業與運動間有更充冗的時間管理，就足以應付國中較困難的課業，功課會更好。

高雄名校五福國中是總量管制的學校，上月底進行新生報到，家長與學生滿滿與會。重閱讀與品德教育的校長陳宗慶也特別呼籲同學，尤其新生們，國中課業固然比國小壓力較大，但是請記住，身體健康才是最重要的。

「運動對大腦的影響」相關醫界與科學研究的媒體報導不少，確鑿的證據顯示：「運動」讓身體健康，而有更好的體力，也能在課業上更有所精進。國內外很多名校例子眾多，如林書豪是哈佛大學常被媒體引用報導，惟不僅職業選手，更多健將在學時投入校隊，畢業後在社會各領域均很有成就….

當前科技時代「人手一機」，很多學生沉迷手機等各種遊戲與影片，令家長與學校擔憂則也是不爭的事實。

※《運動與腦部的相關媒體報導》

※運動視角/健康生活

頭腦簡單，四肢一定不發達？從腦科學看運動，不運動，大腦會萎縮！2020/5/16

運動對大腦的影響，遠比對身體的重要，增強肌肉和心肺功能僅僅是運動的副加價值，運動的主要目的是為了保持大腦健康。

運動時大腦下達動作的命令，給予運動神經，再傳導給該運動部位。透過這樣重複的過程，我們的大腦就會更加活化，同時還會增加我們的專注力。

https://www.sportsv.net/articles/74100

※大腦喜歡你做這運動！一個訣竅提升腦功能，讓腦力一生好用

長谷川嘉哉（日本神經學會專科醫生）2019-09-09：

為大家介紹一個例子。美國伊利諾州的某間高中，在上課開始前會安排運動時間。沒想到學生們養成運動習慣後，更讓研究人員感到驚訝的是，這些學生的學業成績也突飛猛進。隔年，在全美的能力測驗中，這間高中的學生考出了非常優秀的成績，原因就在於上課前的運動。課前的運動刺激大腦，提高學習效果。

https://www.edh.tw/article/22472

※不只能鍛煉肌肉！研究：運動還可提升大腦功能增強記憶力

2020-05-17

https://heho.com.tw/archives/82540

來自美國馬里蘭州的研究團隊指出，運動不只能夠維持保持生理上的健康，還能夠強化大腦的記憶力，

※健康遠見/運動吧！「腦內啡」是最強大、最棒的抗憂鬱藥物

確鑿的證據顯示，「動」不僅使我們更健康當身體動起來，會提高腦部接收資訊的能力….拉提醫師等人的研究發現，運動不僅讓人身心舒暢，也能提高腦部功能

https://health.gvm.com.tw/article/69416

【影音】愛閱讀Ⅹ重人權！名校五福學生人龍「傳書：思果驛」....(2020/12/26)

https://www.peoplenews.tw/news/2d9d2628-b16a-4787-b789-12e811eabcaa