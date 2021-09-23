●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

美國眾議院重新提出帶有支援以色列鐵穹10億美元預算案。

美國解除對日本福島食品的進口限制。

烏克蘭總統澤倫斯基密友Serhiy Shefir座車遭掃射攻擊，司機身亡，Serhiy Shefir本人逃脫，警方調查中。

Teknofest 2021航空展上，土耳其航太工業與印尼航太簽署合作備忘錄，合作生產印尼航太的N219雙引擎螺旋槳小飛機，以及升級土耳其CN-235運輸機。

日本

金融廳介入瑞穗銀行電腦系統問題。瑞穗銀行2002、2011年兩度電腦系統大當機後斥資36億美元重建，仍然問題重重，主因是高壓文化使員工不表達意見，無法因應危機。

美國解除對日本福島食品的進口限制。

南韓

英國與南韓同意100萬劑疫苗交換，英國先送來1批輝瑞BNT疫苗，交換南韓年底回送1批。

中國

螞蟻金服旗下花唄整合至央行信用回報系統，開始與中國政府分享消費者信用資料。

印度

Sony印度娛樂部門將購併印度對手Zee，成為印度最大影音平台以與Netflix、Disney+抗衡。

企業軟體商Freshworks於Nasdaq首次公開上市股價高於承銷價21%，市值來到122億美元。

澳洲信用支付商Zip斥資5000萬美元入股印度同業ZestMoney，進軍印度市場。

澳洲

發生規模5.9地震，墨爾本市區受損，無傷亡。

印尼

美國海巡艦Munro號於20日與印度海巡艦Badan Keamanan Laut號於新加坡海峽共同演訓。

菲律賓

馬尼拉市長Isko Moreno宣布參選總統。

眾議院通過法案對數位交易課徵12%營業稅。

馬來西亞

國防部長緊急訪中尋求中國對美英澳協定意見。

越南

南韓將於10月捐贈100萬劑疫苗予越南，是南韓首批捐贈外國疫苗。

緬甸

政府軍與民兵在印度邊界欽邦的Thantlang交火，民眾逃離，印度密索藍湧入5500難民。

歐盟

提出想進入歐盟市場的開發中國家，要提升環保、治理標準、符合人權與勞權。

與禮來藥廠簽約將供應22萬劑雙抗體抗疫藥物。

英國

警告食品業二氧化碳價格將漲400%。

法國

因成本過高放棄巴黎北站更新計畫。

德國

政府承諾繼續支持氫產業發展。

俄羅斯

一架安托諾夫An-26軍用運輸機與機上6人22日失蹤，搜救中。

瑞士

二戰後淘汰老舊武器彈藥，沉到各大湖中，提供日內瓦8成飲用水的日內瓦湖也在1960年代以前遭扔大量軍火，如今瑞士政府決定徹底調查軍火數量與情況。

義大利

克羅埃西亞再度向歐盟申請註冊Prošek沙漠酒商標，義大利Prosecco氣泡酒生產商認為名稱相近混淆，全力反對。

西班牙

將於2023年起禁止生鮮蔬果以塑膠包裝。

將再捐1500萬劑疫苗，750萬劑給拉美與加勒比國家，750萬給撒哈拉以南與南歐國家。

烏克蘭

總統澤倫斯基密友Serhiy Shefir座車遭掃射攻擊，司機身亡，Serhiy Shefir本人逃脫，警方調查中。

波蘭

歐盟贊助的基因計畫排除華大基因以防資料遭中國盜用。

立陶宛

再捐23.59萬劑阿斯特捷利康疫苗給台灣。

國防部長建議不要使用中國手機以免遭監控。

希臘

測試以無人機送藥到偏遠地區。

丹麥

總理支持法國對美英澳協定的立場。

科索沃

呼籲與塞爾維亞互相承認車牌，以解除車牌危機。

美國

美國聯邦第四巡迴上訴法院宣判聯邦禁止售槍給21歲以下成人違憲。

加拿大

化石燃料產業員工要求總理杜魯道遵守會將他們安置到綠能產業工作的承諾。

黑莓公司受惠資安意識抬頭第二季業績超出市場預期。

墨西哥

2020年以來人口販運犯罪三倍增。

巴西

衛生部長於出席聯合國中確診，總統波索納洛返國後隔離。

淡水河谷礦業公司放棄原住民土地的礦權。

阿根廷

因應通膨，提高基本工資到月薪3.11萬阿根廷披索(316.51美元)。

泛美衛生組織選擇阿根廷、巴西2處生醫中心為發展與製造拉美mRNA疫苗中心。

哥倫比亞

駁斥尼加拉瓜向國際法院的提訴，表示哥國有尊重2012年對海域的裁決。

委內瑞拉

獲得美國將3.36億美元援助。

祕魯

能源礦業部長表示左派政府想重擬礦業法規架構。

巴拿馬

與哥斯大黎加分別出動逮捕人蛇集團42人。

以色列

美國眾議院重新提出帶有支援以色列鐵穹10億美元預算案。

沙烏地阿拉伯

國王Salman bin Abdulaziz於聯合國大會發言表示沙國支持避免伊朗發展核武的努力。

阿拉伯聯合大公國

計畫與印度於年底簽署綜合經濟合作協議，目標5年內提升雙邊貿易70%，增加貿易額1000億美元。

金管會與杜拜世貿中心當局簽署協議支持在杜拜世貿中心自由貿易區交易加密貨幣。

因為認購踴躍，阿布達比國家石油公司的子公司阿布達比國油探勘上市案增加釋股至11%，原為7.5%。

土耳其

Teknofest 2021航空展上，土耳其航太工業與印尼航太簽署合作備忘錄，合作生產印尼航太的N219雙引擎螺旋槳小飛機，以及升級土耳其CN-235運輸機。

伊朗

歐盟高級外務代表Josep Borrell於聯合國大會會見伊朗外長Hossein Amirabdollahian。

摩洛哥

新首相Aziz Akhannouch表示選後三大黨已經同意聯合組閣。

突尼西亞

總統Kais Saied表示將略過部分憲法以利政治改革。

蘇丹

軍政府譴責民政府政客失職導致流產政變。蘇丹2019年推翻獨裁者Omar al-Bashir後採取脆弱的軍民共治。

幾內亞比索

醫護罷工癱瘓醫療體系，30死。

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