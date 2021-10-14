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每日國際焦點

俄羅斯率領集體安全條約組織國家，於塔吉克的阿富汗邊界附近，將在22〜23日舉行聯合軍事演習。

印度已恢復疫苗出口，第一批出口100萬劑巴拉特生技Covaxin到伊朗。

中國受山西水災影響，9月煤進口較去年同期激增76%。

梅克爾呼籲德國企業分散風險不要只看向中國。

日本

新增染疫人數持續下降，10月第二周僅前周60%。

南韓

Netflix表示魷魚遊戲自9月17日上線，27日累積1.11億觀眾。

中國

受山西水災影響，9月煤進口較去年同期激增76%。

印度

已恢復疫苗出口，第一批出口100萬劑巴拉特生技Covaxin到伊朗。

澳洲

媒體報導阿斯特捷利康疫苗受輝瑞與莫德納競爭影響，將停止於澳洲生產，生技公司CSL表示遵守承諾生產5000萬劑阿斯特捷利康疫苗。

菲律賓

緊急訊息遭入侵利用來支持特定總統候選人，菲律賓電信監管單位要求Facebook、來贊達、蝦皮停止銷售能被利用來濫發緊急訊息的手機。

新加坡

第三季經濟成長6.5%。

阿富汗

卡達表示目前無可見辦法解凍阿富汗政府資金。

塔吉克

俄羅斯率領集體安全條約組織國家，於塔吉克的阿富汗邊界附近，將在22〜23日舉行聯合軍事演習。

柬埔寨

美國呼籲柬埔寨坦白最大海軍基地附近的中國建設活動。

歐盟

提出放寬對英國北愛貿易的限制。

英國

希望於2022年加入CPTPP。

法國

特斯拉同意多年合約，將購買4.2噸Prony資源的新喀里多尼亞鎳礦產出。

德國

梅克爾呼籲德國企業分散風險不要只看向中國。

俄羅斯

被美國為首的30國反駭客勒贖虛擬會議排除於外。

表示史普尼克Light對印度變種病毒有70%效力。

瑞士

自2018年以來與歐盟的電力協議談判停擺，若無法自歐盟國家進口電力，2022年3月將出現電力危機。

義大利

G20推動全球去除單方面數位服務課稅，但義大利經濟部長表示要兩年才能移除義大利的數位稅。

西班牙

國防部自巴基斯坦撤離160阿富汗人。

挪威

左派新政府表示將繼續鑽探石油天然氣。

孤狼兇手以弓箭殺人5死2傷已被捕。

科索沃

塞裔與警方衝突，分別有10傷。

美國

至2025年將招標緬因灣、墨西哥灣、加州外海、南、北卡外海、奧勒岡外海共7處離岸風場。

墨西哥

警告美國若不投資中美洲，偷渡潮不會停止。

巴西

受海運受阻影響，9月咖啡出口年減29%。

阿根廷

政府要求通路凍結1247種食品與民生用品價格90天。

智利

反對黨提出彈劾總統 Sebastian Pinera。

宏都拉斯

反對黨共同推出Xiomara Castro為總統候選人。

以色列

甲骨文開設地下公共雲端伺服器中心，可防火箭攻擊，以色列公司往後可仰賴本地雲端伺服器，不需一定要國際網路連接。

沙烏地阿拉伯

計畫2030達到經濟規模6.4兆里亞爾(1.71兆美元)。

阿拉伯聯合大公國

外長表示很快將訪以色列。

伊朗

美國、歐盟、以色列嚴詞譴責伊朗。

敘利亞

以色列空襲荷姆斯省造成1死3傷。

黎巴嫩

小型訓練機墜毀於地中海2失蹤搜救中。

衣索比亞

提格雷軍表示，政府軍與安哈拉軍，發動地空聯合攻擊，與提格雷軍在安哈拉、阿法爾交火。

民主剛果

發現首例案例後，開始施打伊波拉疫苗。

馬利

法軍發生維修意外1死。

肯亞

不接受聯合國對與索馬利亞海域爭議的判決。

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