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每日國際焦點
俄羅斯率領集體安全條約組織國家，於塔吉克的阿富汗邊界附近，將在22〜23日舉行聯合軍事演習。
印度已恢復疫苗出口，第一批出口100萬劑巴拉特生技Covaxin到伊朗。
中國受山西水災影響，9月煤進口較去年同期激增76%。
梅克爾呼籲德國企業分散風險不要只看向中國。
日本
新增染疫人數持續下降，10月第二周僅前周60%。
南韓
Netflix表示魷魚遊戲自9月17日上線，27日累積1.11億觀眾。
中國
受山西水災影響，9月煤進口較去年同期激增76%。
印度
已恢復疫苗出口，第一批出口100萬劑巴拉特生技Covaxin到伊朗。
澳洲
媒體報導阿斯特捷利康疫苗受輝瑞與莫德納競爭影響，將停止於澳洲生產，生技公司CSL表示遵守承諾生產5000萬劑阿斯特捷利康疫苗。
菲律賓
緊急訊息遭入侵利用來支持特定總統候選人，菲律賓電信監管單位要求Facebook、來贊達、蝦皮停止銷售能被利用來濫發緊急訊息的手機。
新加坡
第三季經濟成長6.5%。
阿富汗
卡達表示目前無可見辦法解凍阿富汗政府資金。
塔吉克
俄羅斯率領集體安全條約組織國家，於塔吉克的阿富汗邊界附近，將在22〜23日舉行聯合軍事演習。
柬埔寨
美國呼籲柬埔寨坦白最大海軍基地附近的中國建設活動。
歐盟
提出放寬對英國北愛貿易的限制。
英國
希望於2022年加入CPTPP。
法國
特斯拉同意多年合約，將購買4.2噸Prony資源的新喀里多尼亞鎳礦產出。
德國
梅克爾呼籲德國企業分散風險不要只看向中國。
俄羅斯
被美國為首的30國反駭客勒贖虛擬會議排除於外。
表示史普尼克Light對印度變種病毒有70%效力。
瑞士
自2018年以來與歐盟的電力協議談判停擺，若無法自歐盟國家進口電力，2022年3月將出現電力危機。
義大利
G20推動全球去除單方面數位服務課稅，但義大利經濟部長表示要兩年才能移除義大利的數位稅。
西班牙
國防部自巴基斯坦撤離160阿富汗人。
挪威
左派新政府表示將繼續鑽探石油天然氣。
孤狼兇手以弓箭殺人5死2傷已被捕。
科索沃
塞裔與警方衝突，分別有10傷。
美國
至2025年將招標緬因灣、墨西哥灣、加州外海、南、北卡外海、奧勒岡外海共7處離岸風場。
墨西哥
警告美國若不投資中美洲，偷渡潮不會停止。
巴西
受海運受阻影響，9月咖啡出口年減29%。
阿根廷
政府要求通路凍結1247種食品與民生用品價格90天。
智利
反對黨提出彈劾總統 Sebastian Pinera。
宏都拉斯
反對黨共同推出Xiomara Castro為總統候選人。
以色列
甲骨文開設地下公共雲端伺服器中心，可防火箭攻擊，以色列公司往後可仰賴本地雲端伺服器，不需一定要國際網路連接。
沙烏地阿拉伯
計畫2030達到經濟規模6.4兆里亞爾(1.71兆美元)。
阿拉伯聯合大公國
外長表示很快將訪以色列。
伊朗
美國、歐盟、以色列嚴詞譴責伊朗。
敘利亞
以色列空襲荷姆斯省造成1死3傷。
黎巴嫩
小型訓練機墜毀於地中海2失蹤搜救中。
衣索比亞
提格雷軍表示，政府軍與安哈拉軍，發動地空聯合攻擊，與提格雷軍在安哈拉、阿法爾交火。
民主剛果
發現首例案例後，開始施打伊波拉疫苗。
馬利
法軍發生維修意外1死。
肯亞
不接受聯合國對與索馬利亞海域爭議的判決。
福和會官方網頁：www.fratwn.org